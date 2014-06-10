به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیرتیموری عصر سه شنبه در حاشیه نشست مسئولان این واحد دانشگاهی افزود: با تصویب رشته زیست فناوری(بیوتکنولوژی) - میکروبی تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، به 30 رشته رسید.
وی اظهار داشت : با پیگیری های انجام شده و مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - میکروبی موافقت شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت همچنین تاکید کرد: این واحد دانشگاهی با توجه به پتانسیلهای استان و ظرفیتهای موجود در صدد توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی، با توجه به نیازمندهای استان و شهر خواهد بود و در همین راستا برای راه اندازی رشتههای جدید اقداماتی صورت گرفت.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت افتخار این را دارد که با برخورداری از امکانات و پتانسیلهای کم نظیر همچون کارگاههای و آزمایشگاههای مجهز، کادر هیئت علمی مجرب، فضای آموزشی مناسب و دیگر امتیازات منطقهای و استانی، با داشتن شرایط ایده آل برای ایجاد رشتههای متعدد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام کند.
امیر تیموری یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت افزون بر 11 هزار و 600 نفر دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد.
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