IZSF به عضويت فدراسيون جهاني ورزشهاي همگاني در مي آيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" امير حسيني، دبير كل فدراسيون بين المللي ورزش زورخانه اي در اين باره اظهار داشت: كنگره فدراسيون بين المللي ورزش هاي همگاني، از روز جمعه 25 شهريورماه در شهر ورشو لهستان آغاز و تا چهارشنبه به طول مي انجامد.

وي يكي از محورهاي اين اجلاس را پيوستن فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي به فدراسيون جهاني ورزش هاي همگاني عنوان كرد و گفت به درخواست IZSF، از طرف مسوولين برگزار كننده اين اجلاس فرصتي براي ارائه گزارشي از عملكرد و فعاليتهاي اين فدراسيون از سال گذشته تاكنون در نظر گرفته شده است.



وي اطمينان داد كه IZSF به عضويت اين فدراسيون جهاني درخواهد آمد. به گفته وي رييس فدراسيون جهاني ورزشهاي همگاني خود از اعضاي موسس فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي است و نفوذ بسيار زيادي در TAFISA دارد و ما اميدواريم با عضويت IZSF در فدراسيون جهاني ورزشهاي همگاني كه مورد تاييد كميته بين المللي المپيك نيزهست در برنامه هاي حمايتي اين فدراسيون قرار بگيريم.

به گفته وي، فدراسيون بين المللي ورزشهاي زورخانه اي درعرصه بين المللي فدراسيوني جديد التاسيس است كه براي شروع كار نياز به حمايت سازمان هاي مختلف ورزشي دارد.