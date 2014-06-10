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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۹

نماينده سنندج:

تامين آب روستاهاي كردستان يك نياز لازم و ضروري است

تامين آب روستاهاي كردستان يك نياز لازم و ضروري است

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: تامين آب روستاهاي استان كردستان يك نياز لازم و ضروري است.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر امروز در بین مردم و اهالی روستاهای شویشه اظهار داشت: فراهم کردن بسترهای رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت ضروری است و توجه به تامین آب روستاها باید یکی از اولویت های کاری باشد.

وي ادامه داد: ارائه خدامات و تسهیلات به روستاها ضروری است چرا که این امر هم از مهاجرت بی‌رویه جلوگیری می‌کند و هم توسعه همه جانبه، تولید بالا و اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

وی افزود: آب یکی از مهمترین منابع حیات بشر است که اگر با کم توجهی روبه رو شود عواقب زیانباری  را به دنبال دارد و حراست از این نعمت طبیعی عزمی ملی و فرهنگ سازی مناسب را می طلبد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از وظایف شرکت آبفار کردستان تامین آب و آبرسانی به روستاها است و وجود روستاهای صعب العبور و اجرای عملیات آبرسانی کاری بسیار سخت بوده و خوشبختانه تا کنون روند آب رسانی به روستا ها به شکل قابل قبولی در حال اجرا است.

در ادامه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار کردستان نیز به اهداف برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: این شرکت در تلاش است تا در راستای عملیاتی کردن و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش آب و فاضلاب روستاها گام های مثبتی را بر دارد.

رحمان رحیمی با بیان اینکه شاخص بهره مندی روستاها از آب شرب روستایی 81 درصد بوده است، بیان کرد: این مهم 5/2 درصد بالاتر از میانگین کشوری است که تا پایان سال نیز شش درصد به شاخص بهره مندی روستاها افزوده می شود.

وی یادآور شد: امید است با تلاش پرسنل زحمتکش و توجه ویژه مسئولان در تخصیص به موقع اعتبارات این شاخص به 100 درصد تا پایان برنامه برسد.

کد مطلب 2308832

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