المان شهری بیرجند برای معلولان و جانبازان مناسب سازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی شریعتی‌فرد ظهر سه‌شنبه در مراسم دیدار جمعی از جوانان و ورزشکاران استان با استاندار خراسان جنوبی به مناسبت هفته جوان ضمن تبریک ولادت حضرت علی اکبر(ع) و هفته جوان افزود: باید به معلولین و جانبازان استان بهاء داده شود چرا که هر کجا که این اقدام انجام شده است نتیجه گرفته‌ایم.

شریعتی‌فرد به ظرفیت‌های فرهنگی استان اشاره کرد و افزود: باید بهاء دادن به معلولان در استان فرهنگی خراسان جنوبی فرهنگ‌سازی شود.

وی ادامه داد: در هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان برنامه‌های مناسبی در خصوص اشتغال و ورزش صورت گرفته است که این برنامه‌ها به استانداری استان ارسال خواهد شد.

شريعتی‌فرد يادآور شد: هيئت ورزش‌های جانبازان و معلولان هم نيز با بکارگيری مربيان خوب و با تجربه تلاش خواهد کرد که به شکوفايی هر چه بيشتر استعدادهای اين عزيزان برای حضور پرشورتر در رقابت‌های ملی و جهانی کمک کند.

گسترش ورزش همگانی در استان نیازمند اعتباراست

محمد رضا حسینی، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه اجرای ورزش همگانی بارها از سوی مقام معظم رهبری در جامعه تاکید شده است، افزود: گسترش ورزش‌های همگانی استان در دستور کار این هیئت قرار دارد که نیازمند اعتبار است.

وی با بیان از سال 1385 هیئت ورزش همگانی در استان راه‌اندازی شده است، بیان کرد: در این رابطه در سال 85 با برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در استان تنها هزار نفر در این مراسم شرکت داشته اند این در صورتی است که در حال حاضر هر هفته جمعه با برگزاری این مراسم 25 هزار نفر شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال گسترش ورزش همگانی در سطح استان هستیم، اظهارکرد: در این خصوص پیاده‌روی خانوادگی در دشت شکراب در شمال شهر نیز به صورت مستمر برگزار می شود همچنین در این منطقه پارک دولت برای ورزش صبحگاهی در نظر گرفته شده است.

حسینی ادامه داد: ورزش صبحگاهی در بخش بانوان و آقایان در شهرستان بیرجند برگزار می‌شود و در خصوص گسترش ورزش همگانی در شمال شهر بیرجند بوستان دولت در نظر گرفته شده است که روزانه 150 نفر در این پارک ورزش همگانی را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه باید به ورزش همگانی کارکنان دولت در سطح استان توجه ویژه‌ای شود، عنوان کرد: در بخش آقایان 30 تیم در این زمینه فعالیت دارند ولی حضور کارکنان خانم استان کمرنگ است.

وی با بیان اینکه ما زمانی می‌توانیم در زمینه ورزش قله قوی ایجاد کنیم که در این زمینه دامنه قوی را ایجاد کرده باشیم، ادامه داد: ورزش همگانی زمینه‌ساز ورزش قهرمانی است.

رئیس هیئت همگانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر در 50 درصد شهرستان‌های استان ورزش همگانی در حال اجرا است، افزود: انتظار ما از استانداری این است که با اختصاص اعتبار در زمینه گسترش این ورزش در استان ما را یاری کند.