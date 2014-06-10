14 تيم در كشتی آزاد و فرنگی اعلام آمادگی كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، نخستين مرحله رقابتهای فصلی جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور در حالی اوايل تيرماه جاری برگزار می‌شود كه تاكنون 14 تيم برای حضور در اين پيكارها اعلام آمادگی كرده‌اند.

بر اين اساس در کشتی آزاد تیم‌های کفایتی خراسان، گاز مازندران، نماینده قائمشهر، نیروزی زمینی تهران، صنایع غذایی سحر همدان، هیات کشتی دانسفهان قزوین، دانشگاه پیام نور تهران، شهدای ساری و بسیج مازندران و در رشته فرنگی تیم‌های شورای شهر دزفول، فرمانداری اندیمشک، صبای قم، دانشگاه پیام نور تهران و نماینده مازندران حضور دارند.

نخستين دوره رقابتهای فصلی باشگاه‌های کشتی کشور طی روزهای 5 و 6 تیرماه برگزار می‌شود.