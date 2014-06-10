به گزارش خبرنگار مهر، نور محمد جادمانی روز سه‌شنبه پس از بازدید از امکانات و تاسیسات پایانه مرزی میرجاوه در خاک جمهوری اسلامی ایران در نشستی که با مقامات ایرانی در محل این پایانه داشت اظهار کرد: کشور پاکستان به دنبال روان‌سازی و ارتقای سطح مبادلات مرزی با جمهوری اسلامی ایران است و در این راه از طرح و نظرات کارشناسان ایرانی استقبال می کند.

وی با اشاره به تعاملات به وجود آمده توسط طرفین در بسط و گسترش در تمامی حوزه ها به ویژه اقتصاد بیان داشت: هر دو کشور در مسیر ترانزیتی بسیار خوبی قرار داشته و دارای ظرفیت های مناسبی برای تامین نیاز های یکدیگر هستند که باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد.

جادمانی بیان داشت: برای حل مشکلات موجود و موانع پیش رو در ارتقای روابط تجاری دستگاه‌های اجرایی ایرانی می‌توانند با ارایه راهکار و طرح‌های خود کشور پاکستان را همراهی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از نگرانی‌های موجود در راه‌های ترانزیتی از طرف رانندگان ایرانی بیان داشت: بسیاری از اخبار و یا دغدغه‌ها ممکن است در این راستا از دید مسئولان پاکستان پنهان بماند که باید با نشست های مشترک این دغدغه‌ها مطرح و حل شود.

وی قول داد تا تمامی مشکلات موجود در مرزهای مشترک این دو کشور در میرجاوه را به مقامات عالی رتبه پاکستان منعکس و در راستای حل مشکلات آنها تلاش کند.

نیاز به برگزاری نشست‌های مستمر

در نشست مشترک مقامات ایرانی و مستقر در گمرک مرزی میرجاوه با سفیر پاکستان در ایران همچنین ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان بر ضرورت نشست های مشترک و در بازه زمانی مشخص تاکید کرد.

طاهره هامون نورد در این جلسه ابراز داشت: پیشنهاد می شود به منظور ارزیابی و بررسی نیاز های منطقه‌ای به منظور افزایش تبادلات تجاری نسبت به برگزاری جلسات همفکری در بازه زمانی 3 ماهه و به طور مستمر اقدام شود.

وی افزود: در این نشست ها که با حضور تمامی مدیران اجرایی و مرتبط با مرز برگزار خواهد شد در راستای رفع موانع تصمیم‌گیری و پیشرفت تصمیمات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هامون نورد ادامه داد: فرهنگ و مذهب به عنوان دو عامل مهم ومشترک در بین کشور پاکستان و جمهوری اسلامی ایران موجب ایجاد پیوندهای عمیقی شده است که در مراودات تجاری و اقتصادی بی‌تاثیر نبوده و می‌تواند اثر بخش باشد.

آمادگی ارایه خدمات به صورت شبانه روزی

فرماندار شهرستان میرجاوه نیز در این نشست با بیان اینکه به دلیل محدود بودن ساعت کار در ان سوی مرز کار ترخیص کالا در پاره ای از اوقات با تاخیر انجام می شود افزود: جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز آمادگی دارد تا به صورت شبانه روزی نسبت به ارایه خدمات در پایانه مرزی اقدام کند و لذا در این راستا نیاز است تا پاکستان نیز در امر تسهیل تشریفات و افزایش ساعت کار تجدید نظر کند.

غلامرضا گنجی بیان داشت: در حال حاضر علاوه بر مراودات از طریق پایانه مرزی روزانه تعداد 3 هزار نفر از طریق بازارچه مرزی و تبادل کالا ارتزاق کرده و در مرز مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: بسیاری از طوایف ساکن در سیستان و بلوچستان دارای اقوام در خاک پاکستان هستند و لذا حوزه همکاری این دو کشور تنها به تجارت ختم نشده بلکه دارای ریشه های فامیلی و دوستی است.

نیاز به ایجاد تاسیسات متقابل

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های سیستان و بلوچستان نیز در این نشست خواستار همکاری کشور پاکستان به منظور ایجاد تاسیسات رفاهی در خاک کشورش شد.

علی خانقایی بیان داشت: در حال حاضر خدمات بسیار زیادی در پایانه مسافری و کالای میرجاوه به مسافران پاکستانی از طرف جمهوری اسلامی ایران ارایه می‌شود که در طرف مقابل چنین امکاناتی وجود ندارد.

وی بر لزوم احداث تاسیسات رفاهی در خاک پاکستان تاکید کرد و گفت: احداث و تکمیل برخی از امکانات از جمله ارایه تشریفات به صورت الکترونیکی در ترخیص کالا تاثیر گذار است.