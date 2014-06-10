طرح های کاربردی و پژوهشی باید منجر به ثروت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی بصیری عصر سه شنبه در نخستین نشست با مسئولان شهرستان دامغان در سالن اجتماعات خانه فرهنگ دانشگاه این شهر اظهار داشت: باید با ارتقای کیفیت آموزشی از طریق بهبود روش های تدریس، نظارت بر آموزش و احیای جایگاه اساتید راهنما سطح علمی و انگیزه دانشگاهیان را بالا برد.

وی اضافه کرد: عدالت باید محور کارها در دانشگاه باشد و هر فرد متناسب با قدم هایی که برای علم برخواهد داشت مورد تقدیر و توجه قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه دامغان با تأکید بر اینکه طرح های کاربردی و پژوهشی باید منجر به ثروت شود کرد: از ارتباط با صنعت برای توسعه همه جانبه حمایت خواهیم کرد.

بصیری در خاتمه، به حداقل رساندن هزینه ها در بخش تولید را برای پیشبرد اهداف لازم دانست و گفت: مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه های غیر ضروری برای رقابتی کردن علم و صنعت بسیار مهم است.