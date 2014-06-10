پيست اسكي روي چمن فندقلو نمین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مهدي جوادي عصر سه شنبه در بازديد از سايت تفريحي و گردشگري منطقه فندقلو افزود: ايجاد این پیست در راستای ارتقاي ظرفيتهاي گردشگري و ورزشي شهرستان نمین مصوب شد.
به گفته وی براساس این مصوبه مقرر شده بود اداره ورزش و جوانان با همكاري اداره منابع طبيعي نمين براي استاندارد آمادهسازي و خاكريزي و افزايش طول اين پيست جهت برگزاري تمرينات و مسابقات بينالمللي اسكي روي چمن اقدام کنند.
فرماندار نمین با بیان اینکه تاكنون اين امر محقق نشده است، تاکید کرد که براي جلب گردشگران داخلي و خارجي، توسعه زيرساختهاي گردشگري مجموعه تفریحی و توریستی فندقلو و طبيعت بيبديل آن ضروري است.
وی با تاکید بر اینکه غفلت و كوتاهي در معرفي جاذبههاي فرهنگي و تاريخی منطقه نمين در كنار نعمت طبيعي و بكر و بينظير جنگل فندقلو در سالهاي گذشته موجب عقبماندگي شهرستان نمين در پذيرش و جذب آوردههاي گردشگران و سرمايهگذاران شده است، متذکر شد: باید با عزم عمومی كمكاريهاي گذشته جبران شود.
جوادي بر لزوم ايجاد موزه عمومي براي معرفي گونههاي گياهي و جانوري مناطق جنگلي م آثار باستاني و تاريخي، توسعه سايت نگهداري مارال، ايجاد و تقويت امكانات رفاهي براي مسافران، راهاندازي غرفههاي معرفي و عرضه توليدات منطقه بويژه در زمينه صنايع دستي و... به منظور توسعه گردشگری نمین تاکید کرد.
وي همچنین از اختصاص 15 ميليارد ريال اعتبار براي بهسازي و تعريض جاده ارتباطي فندقلو خبر داد و از راه و شهرسازي استان خواست قبل از فرارسيدن ايام گردشگري نسبت به لكهگيري و ترمیم آسفالت اين جاده براي كوتاه مدت و اصلاح و تعريض آن در سال جاري اقدام كند.
نظر شما