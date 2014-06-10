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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۱۵

جوادی خواستار شد؛

پيست اسكي روي چمن فندقلو نمین راه اندازی شود

پيست اسكي روي چمن فندقلو نمین راه اندازی شود

نمین – خبرگزاری مهر: فرماندار نمين با انتقاد از عدم اجرای مصوبه قبلی فرمانداری در خصوص راه اندازی پیست اسکی روز چمن فندقلو، خواستار ایجاد این پیست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مهدي جوادي عصر سه شنبه در بازديد از سايت تفريحي و گردشگري منطقه فندقلو افزود: ايجاد این پیست در راستای ارتقاي ظرفيت‌هاي گردشگري و ورزشي شهرستان ‌نمین مصوب شد.

به گفته وی براساس این مصوبه مقرر شده بود اداره ورزش و جوانان با همكاري اداره منابع طبيعي نمين براي استاندارد آماده‌سازي و خاك‌ريزي و افزايش طول اين پيست جهت برگزاري تمرينات و مسابقات بين‌المللي اسكي روي چمن اقدام کنند.

فرماندار نمین با بیان اینکه تاكنون اين امر محقق نشده است، تاکید کرد که براي جلب گردشگران داخلي و خارجي، توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري مجموعه تفریحی و توریستی فندقلو و طبيعت بي‌بديل آن ضروري است.

وی با تاکید بر اینکه غفلت و كوتاهي در معرفي جاذبه‌هاي فرهنگي و تاريخی منطقه نمين در كنار نعمت طبيعي و بكر و بي‌نظير جنگل فندقلو در سال‌هاي گذشته موجب عقب‌ماندگي شهرستان نمين در پذيرش و جذب آورده‌هاي گردشگران و سرمايه‌گذاران شده است، متذکر شد: باید با عزم عمومی كم‌كاري‌هاي گذشته جبران شود.

جوادي بر لزوم ايجاد موزه عمومي براي معرفي گونه‌هاي گياهي و جانوري مناطق جنگلي م آثار باستاني و تاريخي، توسعه سايت نگهداري مارال، ايجاد و تقويت امكانات رفاهي براي مسافران، راه‌اندازي غرفه‌هاي معرفي و عرضه توليدات منطقه بويژه در زمينه صنايع دستي و... به منظور توسعه گردشگری نمین تاکید کرد.

وي همچنین از اختصاص 15 ميليارد ريال اعتبار براي بهسازي و تعريض جاده ارتباطي فندقلو خبر داد و از راه و شهرسازي استان خواست قبل از فرارسيدن ايام گردشگري نسبت به لكه‌گيري و ترمیم آسفالت اين جاده براي كوتاه ‌مدت و اصلاح و تعريض آن در سال ‌جاري اقدام كند.

کد مطلب 2308933

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