  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۲۰

جنگنده فرانسوی در نیجر سقوط کرد

جنگنده فرانسوی در نیجر سقوط کرد

یک جت جنگنده فرانسه به هنگام بازگشت از ماموریت مالی در نیجر سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از RFI، یک جت جنگنده میراژ فرانسه به هنگام بازگشت از ماموریت نظامی در مالی در نیجر سقوط کرد.

بنا به اعلام ستاد مشترک ارتش فرانسه دو سرنشین این جنگنده آسیبی ندیده اند.

علت این حادثه نقص فنی اعلام شده است.

کد مطلب 2308938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها