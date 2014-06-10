ساحل گناوه به مناسبت هفته محیط زیست پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساحل گناوه بعدازظهر سه‌شنبه به مناسبت هفته محیط زیست و با حضور مدیران و کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گناوه و سمن‌های محیط زیست گناوه و دیلم، پاکسازی شد.

گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه نیز در این آیین ضمن تقدیر فراوان از مدیران و کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه به دلیل مشارکت گسترده در این اقدام فرهنگ ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوستان ما در نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه با حضور بخشی از مدیران و کارکنان این نیروگاه در آیین پاکسازی امروز به نوعی نیروگاه را به حالت نیمه تعطیل در آوردند.

محمد تولیده گفت: از توجه وافر مدیریت نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه و مجموعه توانمند شرکت مپنا به دلیل اهتمام ویژه به مقوله محیط زیست و اقدامات فرهنگی آنها در این راستا نهایت قدردانی و سپاس را دارم.

تولیده بیان داشت: این آیین پاکسازی به مناسبت هفته محیط زیست و با دعوت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه برگزار شده و خوشبختانه این شرکت نیز پاسخ مثبت به دعوت ما دادند و در این اقدام فرهنگی شرکت کردند.

تولیده در پاسخ به پرسش مهر در زمینه اینکه آیا برنامه های این اداره برای گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه مختص به هفته محیط زیست است و یا اینکه در طول سال این اداره برنامه های فرهنگی را مد نظر دارد، بیان داشت: در حال حاضر سمن های محیط زیست ما در شهرهای دیلم، امام حسن، گناوه و ریگ تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند.

حمایت ویژه از سمن‌ها/ تلاش برای حفاظت از محیط زیست

وی در ادامه افزود: همکاران ما در سمن های محیط زیست شهرهای گناوه و امام حسن در آیین پاکسازی امروز مشارکت فعال داشتند.

تولیده اضافه کرد: ما به صورت هفتگی یا حداکثر هر دو هفته یکبار جلسات هفتگی سمن ها را به صورت پرشور داریم.

وی تصریح کرد: همکاران ما در این سمن ها راهکارهای مختلف خود را در زمینه حفاظت از محیط زیست ارایه می کنند و برنامه ریزی هایی در زمینه اقدامات آتی خود انجام می دهند.

تولیده در پایان گفت: این قبیل اقدامات فرهنگی تنها مختص به هفته محیط زیست نیست و امیدوارم مردم شریف گناوه همچون گذشته و تا به امروز در آینده نیز در برنامه های فرهنگی این اداره مشارکت فعال داشته باشند.

گفتنی است که این آیین مقارن با گرمترین روز سال جاری در شهر گناوه بود و در این برنامه فرهنگی نزدیک به یک کیلومتر از ساحل شهر گناوه پاکسازی شد.

