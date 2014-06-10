وجود 327 دانشجوی شاهد و ایثارگر افتخار دانشگاه آزاد گرمسار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی منصوری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد شاهد و ایثارگران واحد گرمسار که با حضور مسئولان بنیاد شهید استان در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد ضمن اشاره به اینکه ارتقا و بهبود سطح علمی دانشجویان شاهد وایثارگر از وظایف اصلی دانشگاه ها است افزود: این دانشگاه با داشتن بیش از هفت هزار نفر دانشجو و 245 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در استان سمنان مطرح است و حضور 327 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر در این واحد دانشگاهی یکی از افتخارات ما به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه اطمینان خاطر فرزندانمان در زندگی را مدیون رشادت های شهدا، جانبازان و ایثارگران هستیم خاطر نشان کرد: امیدواریم با ارائه بهترین خدمت به عزیزان شاهد و ایثارگر بتوانیم قطره ای از زحمات آن عزیزان را جبران کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نیز با اشاره به اینکه شهرستان گرمسار 534 دانشجوی شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در 15 مرکز آموزش عالی دارد تصریح کرد: معرفی ستاد برتر استانی شاهد و ایثارگر یکی از برنامه های سازمان است که در سال جدید انجام خواهد شد.

علی بقائیان، رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان شهدا را یکی از فرامین حضرت امام (ره) دانست و عنوان کرد: باید در این مورد به رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری جامعه عمل بپوشانیم.

گفتنی است تشکیل جلسه ستاد شاهد و ایثارگران هر ترم دو بار در سطح واحد دانشگاهی، برگزاری جلسه با مدیران گروه های آموزشی، شناسایی دانشجویان که افت تحصیلی داشته اند و معرفی به مراکز مشاوره و ستاد، برگزاری اردوی سیاحتی و زیارتی، استفاده از اساتید مشاوره، برگزاری گفتمان فرهنگی، برگزاری نشست های علمی و پژوهشی، ایجاد هسته علمی، برگزاری گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر شهرستان در واحد گرمسار، برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی و چگونگی پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر از مصوبات این جلسه بود.

