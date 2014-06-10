معرفی کاندیداهای پیشکسوتان و ورزشکاران فدراسيون كشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخابات کمیته‌های پیشکسوتان و ورزشکاران فدراسیون کشتی روز پنجشنبه 22 خردادماه از ساعت 9:30 در خانه کشتی تهران برگزار خواهد شد.

بنا بر اين گزارش اسامی کاندیداهای حضور در این کمیته‌ها به شرح زیر است:

کمیته پیشکسوتان:

محمد ابراهیم سیف‌پور، علی اکبر حیدری، رحیم علی آبادی، ابراهیم جوادی، عسکری محمدیان، حسین تورانیان، صمد نژادی، خیراله فتاحی، علی اکبر جیرسرایی و رحیم ابویی

کمیته ورزشکاران:

صادق گودرزی، طالب نعمت‌پور، رضا یزدانی، احسان لشکری، فرشاد علیزاده، مسعود اسماعیل‌پور، مهدی محمدی، کمیل قاسمی، افشین بیابانگرد، عزت‌الله اکبری، بهنام مهدی‌زاده، مصطفی حسین‌خانی و هادی علیزاده پورنیا