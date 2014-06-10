معرفی کاندیداهای پیشکسوتان و ورزشکاران فدراسيون كشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخابات کمیتههای پیشکسوتان و ورزشکاران فدراسیون کشتی روز پنجشنبه 22 خردادماه از ساعت 9:30 در خانه کشتی تهران برگزار خواهد شد.
بنا بر اين گزارش اسامی کاندیداهای حضور در این کمیتهها به شرح زیر است:
کمیته پیشکسوتان:
محمد ابراهیم سیفپور، علی اکبر حیدری، رحیم علی آبادی، ابراهیم جوادی، عسکری محمدیان، حسین تورانیان، صمد نژادی، خیراله فتاحی، علی اکبر جیرسرایی و رحیم ابویی
کمیته ورزشکاران:
صادق گودرزی، طالب نعمتپور، رضا یزدانی، احسان لشکری، فرشاد علیزاده، مسعود اسماعیلپور، مهدی محمدی، کمیل قاسمی، افشین بیابانگرد، عزتالله اکبری، بهنام مهدیزاده، مصطفی حسینخانی و هادی علیزاده پورنیا
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