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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۵۳

برای حضور در انتخابات مجمع؛

معرفی کاندیداهای پیشکسوتان و ورزشکاران فدراسيون كشتی

معرفی کاندیداهای پیشکسوتان و ورزشکاران فدراسيون كشتی

اسامی کاندیداهای حضور در مجمع انتخابات کمیته‌های پیشکسوتان و ورزشکاران فدراسيون كشتی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخابات کمیته‌های پیشکسوتان و ورزشکاران فدراسیون کشتی روز پنجشنبه 22 خردادماه از ساعت 9:30 در خانه کشتی تهران برگزار خواهد شد.

بنا بر اين گزارش اسامی کاندیداهای حضور در این کمیته‌ها به شرح زیر است:
کمیته پیشکسوتان:
محمد ابراهیم سیف‌پور، علی اکبر حیدری، رحیم علی آبادی، ابراهیم جوادی، عسکری محمدیان، حسین تورانیان، صمد نژادی، خیراله فتاحی، علی اکبر جیرسرایی و رحیم ابویی

کمیته ورزشکاران:
صادق گودرزی، طالب نعمت‌پور، رضا یزدانی، احسان لشکری، فرشاد علیزاده، مسعود اسماعیل‌پور، مهدی محمدی، کمیل قاسمی، افشین بیابانگرد، عزت‌الله اکبری، بهنام مهدی‌زاده، مصطفی حسین‌خانی و هادی علیزاده پورنیا

کد مطلب 2308946

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