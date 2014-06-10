افتتاح 45 پروژه طی هفته جهاد کشاورزی در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته جهادکشاورزی 45 پروژه در بخش های مختلف کشاورزی در خراسان شمالی افتتاح می شود.

ابوالفضل یاوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: این تعداد پروژه با اعتبار بیش از 8 میلیارد و 399 میلیون تومان در سطح استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: از این میزان سه میلیارد تومان از محل منابع دولتی، چهار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و بیش از یک میلیارد تومان از محل آورده مجری تامین شده است.

یاوری اظهار داشت: با افتتاح این 45 پروژه برای 168 نفر به صورت مستقیم و 469 نفر به صورت غییر مستقیم اشتغال زایی شده است.

وی تصریح کرد: تعداد 566 خانوار روستایی در مناطق مختلف استان از این پروژه ها بهره مند می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی این پروژه ها را در بخش های آب و خاک شامل استخر ذخیره آب و گلخانه، تولیدات دامی از قبیل مرغداری، دامداری و شیلات، تولیدات گیاهی و شیلات افتتاح می شود.

وی یادآور شد: همچنین در بخش صنایع نیز دو واحد صنعتی در شهرستان های شیروان و اسفراین به بهره برداری می رسد.

آب رسانی با تانکر به 113 روستای خراسان شمالی

مدیر کل امور روستایی استانداری خراسان شمالی گفت: به علت کمبود آب شرب 113 روستا از طریق تانکر آب رسانی می شوند.

علی قربانی اظهار کرد: با توجه به وجود 716 روستای بالای 20 خانوار در سطح استان و کاهش نزولات آسمانی طی سال جاری، آب شرب 113 روستا از طریق تانکر تامین می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 16 درصد روستاهای با جمعیت بالای 20 خانوار خراسان شمالی با تانکر آب رسانی می شوند.

قربانی افزود: اکنون در برخی روستاهای سطح استان به طور یک روز در میان، آب رسانی با تانکر توسط آبفای روستایی انجام می شود این در حالی ست که مقرر شده برای پوشش صد درصدی این روستا ها از طریق دهیاری ها آب رسانی با تانکر در دیگر روزها نیز صورت گیرد.

قربانی اضافه کرد: پیشنهاد افزایش بهای آب به میزان مصرف از حد مجاز به ازای هر متر مکعب، و واریز آن به حساب آبفای روستایی به منظور بهینه سازی آب و حل مشکلات مناطق روستایی به نمایندگان مجلس اعلام شده است.

افزایش حوادث حین کار طی سال گذشته در خراسان شمالی

در سال گذشته آمار حوادث حین کار که منجر به فوت شده ند، در خراسان شمالی نسبت به سال 91 افزایش داشت.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: در سال گذشته، 18 نفر به دلیل حوادث حین کار جان خود را از دست داده‌اند در حالی که این آمار در سال 91 شانزده نفر بود.

هادیزادگان افزود: در سال گذشته، 257 نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث حین کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 253 نفر مرد و چهار نفر زن بودند.

وی گفت: حوادث حین کار به مصدومیت یا مرگی گفته می‌شود که متعاقب صدمات و یا عوارض ناشی از یک اتفاق غیرمنتظره و پیش بینی نشده در حین انجام کار(وظیفه) فرد پیش می آید.

وی سقوط از بلندی، برخورد با جسم سخت، برق گرفتگی و کمبود اکسیژن را از جمله این حوادث عنوان کرد.