بستر فرهنگى شكل گيرى ازدواج هاى آسان باید در جامعه مهيا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال تجدد عصر سه شنبه در جلسه ستاد ازدواج آسان افزود: ازدواج به عنوان یک امر ارزشی دارای جایگاه اساسی در دین مبین اسلام و به عنوان یک سنت‌ دیرپای حسنه در کلام الهی به وجود آورنده مطمئن‌ ترین و آرام بخش‌ ترین رابطه‌ ها و آغازگر زندگی‌ همراه با طراوت، مودت و ایثار است.

وی همچنین اظهارداشت: خانواده مهمترين واحد اجتماعى هر جامعه اســت كه با بســتن پيمان زناشويى بين زن و مرد به وجود مى آيد.

امام جمعه سنگر گفت: پيمان زناشـويى، پيمانى مقدس و خدايى اســت كه دل ها و قلب ها را به يكديگــر پيوند مى دهد، قرآن كريم از این مهم به عنوان ميثاق محكم ياد مى كند.

وی افزود: در اســلام پيمان ازدواج پيمان بسيار محكم و استوارى است كه زن و شوهر بــا خداى خود عهد مى بندند تــا همواره در كنار يكديگر، وفادار باقى بمانند و كانونى گرم و عاطفى و سرشار از صفا و صميميت، يكرنگى و همدلى كه در آن تجليات انوار الهى هميشه درخشان و پرفروغ است، پديد آورند.

تجدد تصریح کرد: متاسفانه امروز معضل بســيار بزرگى به نام ازدواج جوانان، دامنگير اغلب خانواده هاى جامعه اسلامى شده است از اینرو می طلبد ضمن پرهیز از تشريفات و تجملات كه امروزه در جامعه رواج يافته و روز به روز هم بيشــتر مى شود، فرهنگ ازدواج آسان به طور صحیح در جامعه تبیین شود.

وی افزود: از دیگر راهکارها برای رفع این معضل می توان به عدم سخت گيرى در ازدواج از نظر رعايت آداب و رسوم، ايجاد موسسات دولتى و مردمى براى حمايت همه جانبه از مسئله ازدواج را نام برد.

امام جمعه سنگر تاکید کرد: با توجه به اولويت داشتن عوامل اقتصادي در امر آسان سازي ازدواج پيشنهاد مي شود با فعال سازى بستر كار و اشتغال، زمينه ازدواج آسان فراهم شود.

وی بیان داشت: مسئولان باید تسهيلات لازم براى برقرارى ازدواج آسان را برای جوانان فراهم كنند.

تجدد در ادامه بر ضرورت ایجاد شرايط برگزارى ازدواج آسان در جامعه تاکید کرد و اذعان داشت: موانــع فرهنگــى در زمينه ازدواج آســان رفع و بســتر فرهنگى شــكل گيرى ازدواج هاى آسان باید در جامعه مهيا شود.