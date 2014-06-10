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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۱۱

تجدد:

بستر فرهنگى شكل گيرى ازدواج هاى آسان باید در جامعه مهيا شود

بستر فرهنگى شكل گيرى ازدواج هاى آسان باید در جامعه مهيا شود

رشت – خبرگزاری مهر: امام جمعه سنگر بر ضرورت شکل گیری بستر فرهنگى ازدواج هاى آسان در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال تجدد عصر سه شنبه در جلسه ستاد ازدواج آسان افزود: ازدواج به عنوان یک امر ارزشی دارای جایگاه اساسی در دین مبین اسلام و به عنوان یک سنت‌ دیرپای حسنه در کلام الهی به وجود آورنده مطمئن‌ ترین و آرام بخش‌ ترین رابطه‌ ها و آغازگر زندگی‌ همراه با طراوت، مودت و ایثار است.

وی همچنین اظهارداشت: خانواده مهمترين واحد اجتماعى هر جامعه اســت كه با بســتن پيمان زناشويى بين زن و مرد به وجود مى آيد.

امام جمعه سنگر گفت: پيمان زناشـويى، پيمانى مقدس و خدايى اســت كه دل ها و قلب ها را به يكديگــر پيوند مى دهد، قرآن كريم از این مهم به عنوان ميثاق محكم ياد مى كند.

وی افزود: در اســلام پيمان ازدواج پيمان بسيار محكم و استوارى است كه زن و شوهر بــا خداى خود عهد مى بندند تــا همواره در كنار يكديگر، وفادار باقى بمانند و كانونى گرم و عاطفى و سرشار از صفا و صميميت، يكرنگى و همدلى كه در آن تجليات انوار الهى هميشه درخشان و پرفروغ است، پديد آورند.

تجدد تصریح کرد: متاسفانه امروز معضل بســيار بزرگى به نام ازدواج جوانان، دامنگير اغلب خانواده هاى جامعه اسلامى شده است از اینرو می طلبد ضمن پرهیز از تشريفات و تجملات كه امروزه در جامعه رواج يافته و روز به روز هم بيشــتر مى شود، فرهنگ ازدواج آسان به طور صحیح در جامعه تبیین شود.

وی افزود: از دیگر راهکارها برای رفع این معضل می توان به عدم سخت گيرى در ازدواج از نظر رعايت آداب و رسوم، ايجاد موسسات دولتى و مردمى براى حمايت همه جانبه از مسئله ازدواج را نام برد.

امام جمعه سنگر تاکید کرد: با توجه به اولويت داشتن عوامل اقتصادي در امر آسان سازي ازدواج پيشنهاد مي شود با فعال سازى بستر كار و اشتغال، زمينه ازدواج آسان فراهم شود.

وی بیان داشت: مسئولان باید تسهيلات لازم براى برقرارى ازدواج آسان را برای جوانان فراهم كنند.

تجدد در ادامه بر ضرورت ایجاد شرايط برگزارى ازدواج آسان در جامعه تاکید کرد و اذعان داشت: موانــع فرهنگــى در زمينه ازدواج آســان رفع  و بســتر فرهنگى شــكل گيرى ازدواج هاى آسان باید در جامعه مهيا شود.

کد مطلب 2308989

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