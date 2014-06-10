هدف قوه قضائیه پیشگیری از حوادث است/ لزوم جلوگیری از تعدی به جنگل ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای شامگاه سه شنبه در جلسه مدیریت بحران مازندران گفت: قوه قضائیه به دلیل وظیفه خود که حفظ و احقاق حقوق عامه و منافع عمومی است، وارد عمل می شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان داشت: به همین دلیل طبق گزارشات و اخباری که از سیل مازندران و گلستان به این قوه ارائه اشد، هیئتی از سوی این قوه برای بررسی علل بروز سیل به منطقه اعزام شده است.

دادستان کل کشور افزود: قوه قضائیه هیئتی را برای مشخص شدن قصور و تقصیر در پیگیری و رفع موانعی که می توانست جلوی خسارات سیل را بگیرد، اعزام کرده است.

وی با اشاره به اینکه مردم شایسته خدمت هستند و باید با این دید مسئولان وارد عمل شوند، گفت: باید ببینیم امروز بعنوان یک متولی و مسئول نظام چه کمکی می توانیم به مردم داشته باشیم.

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به بازدید از مناطق سیل زده شرق مازندران گفت: آنچه که از مردم میشنویم با نامه فرق می کند و سوز خاصی بین سیل زدگان بهشهر مشاهده کردم.

وی بیان داشت: مردم منطقه در کمتر از دو سال از سیل قبلی دچار حادثه دیگری شدند و باید به مناطق آسیب دیده توجه بیشتری شود.

حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه دو سیل سالهای اخیر در شرق مازندران سبب کشته شدن چند تن از هموطنان شده است، افزود: در این حوادث به واحدهای تجاری و مسکونی آسیب و خسارتهایی زده شده و هنوز اقساط سیل گذشته به اتمام نرسیده است.

دادستان کل کشور یادآور شد: هنوز آلام سوزان سیل قبلی التیام نگرفت که مردم درگیر سیل دیگری در سالجاری شدند و همه دستگاههای اجرایی باید در جبران خسارات و تامین آرامش مردم تلاش داشته باشند.

وی افزود: باید برای جبران خسارات مزارع و توسعه زیرساختها تلاش شود و خسارت دیدگان سیل در اولویت قرار گیرند و اگر قرار است مسئولان پروژه ای را ظرف شش ماه آماده کنند و وعده دادند باید به وعده هایشان عمل کنند.

وی عنوان کرد: مردم به مسئولان اعتماد کرده اند و انتظار دارند به وعده ها عمل شود زیرا این مردم تا کنون ناهنجاریها و مشکلات زیادی را تحمل کرده اند.

سخنگوی قوه قضائیه با تقدیر از عملکرد مسئولان مازندران در بحران سیل اخیر شرق استان گفت: استاندار مازندران عزم جدی برای پیشگیری از حوادث اینچنینی و خدمت به مناطق آسیب پذیر به خرج داده است.

وی با اشاره به تخصیص اعتبار برای حوادث گفت: مبلغ تخصیص یافته از بودجه ملی و استانی بوده و مدیریت صحیحی شده و اقداماتی که قرار است انجام شود باید ظرف مدت مشخصی انجام شود.

وی تصریح کرد: باید میزان خسارتها بصورت دقیق برآورد و برای جبران آن تلاش و اعتبارات با انصاف و عدابت توزیع شود.

حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه اگر مجموعه کارهای اساسی انجام شود، خسارات سیل نخواهیم داشت، عنوان کرد: توجه به پوشش گیاهی، جلوگیری از تعدی و تجاوز به جنگل، مشخص شدن بسترها و حریم رودخانه ها، ساخت پلهای استاندارد و جلوگیری از ساخت و سازها در مسیر رودخانه باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه حوادث طبیعی همواره وجود دارد و جلوی آن را نمی توان گرفت، گفت: با پیشرفت علم و تجهیزات و پیش بینی های هواشناسی باید از بروز خسارات جلوگیری کرد و اخطارهای هواشناسی را به مردم اعلام کنیم زیرا هزینه پیشگیری همواره از درمان کمتر است.

وی گفت: با اقدامات پیشگیرانه در نقاط آسیب پذیر، حوادث کمتری رخ می دهد و باید این مسئله بین مردم فرهنگسازی شود و به مردم تبیین شود که خسارت به جنگل در واقع خسارت به خود و کشور است.





















