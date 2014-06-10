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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۰۵

حجت الاسلام محسنی اژه ای:

مدیریت جامع سیلاب در مناطق سیل خیز ضروری است

مدیریت جامع سیلاب در مناطق سیل خیز ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: دادستان کل کشور، مدیریت جامع سیلات در مناطق سیل زده را در مناطق سیل خیز ضروری دانست و بر انجام مدیریت جامع آبخیزداری در مازندران تاکید کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای شامگاه سه شنبه در پایان جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در ساری گفت: توقع مردم سیلزده مازندران این است که مسولان از دادن وعده هایی که نمی توانند انجام دهند خوداری کنند و نباید اعتماد مردم به مسئولان نظام خدشه دار شود.

وی با اشاره به اینکه مردم شایسه خدمت هستند، بیان داشت: هرکاری که با کمک مردم انجام شود، نتیجه بخش و موفق است و باید احساس صداقتی که مردم نسبت به مسئولان استان دارند، حفظ کنند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای یادآور شد:  تاکنون اقدامات خوبی برای مدیریت بحران سیل در مازندران انجام شد و مسئولان خوب وارد عمل شدند و ما وظیفه داریم به مشکلات مردم توجه کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیل سال 91 در شرق مازندرانف خواستار بازنگری و تجدید نظر در برآوردهای مالی این حادثه شد و گفت: باید بررسی شود که آیا اعتبارات بخوبی و در جای خود هزینه شده است یا خبر.

وی با تقدیر از صوری و هماهنگی مردم مناطق سیل زده افزود: مسئولان خوب وارد شدند و بسیاری از خیابانها و خانه ها پاکسازی شده  و آرامش به مردم بازگردانده شده است.

کد مطلب 2309011

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