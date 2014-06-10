به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری عصر سهشنبه به مناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) در نشست با مدیرکل و معاونان اداره کل اطلاعات استان بوشهر اظهار داشت: گامهای بسیار خوبی برای توسعه امنیت در استان بوشهر برداشته شده و امنیت خوبی در استان شاهدیم.
وی به اهمیت بسیار زیاد امنیت در جغرافیای وسیع و حساس استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تلاشهای سربازان گمنام امام زمان (عج) در راستای تامین این امنیت تاثیر بسیار زیادی داشته است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه بخش عمده موفقیتهای نظام مرهون مجاهدتهای سربازان گمنام است، تاکید کرد: مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) افتخار بسیار زیادی برای کشور آورده است.
وی به مرزهای طولانی استان بوشهر با خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر به علت وجود صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه اتمی و . . . از حساسیت بالایی در بعد امنیتی برخوردار است که شاهد امنیت مطلوبی هستیم.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به تلاش های استکبار برای ایجاد نا امنی، تصریح کرد: توسعه امنیت پایدار یکی از راهکارهای بسیار مهم در مقابل دشمنان و استکبار است که اگر مدیریت امنیت را نداشته باشیم آسیب میبینم.
وی همچنین به جایگاه ویژه و نقش مهم اداره کل اطلاعات در استانها اشاره کرد و افزود: امیدواریم سربازان گمنام امام زمان (عج) در برنامههای خود موفق باشند.
مدیرکل اطلاعات استان بوشهر نیز در ادامه این نشست به تشریح اقدامات این اداره کل و مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان بوشهر پرداخت.
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