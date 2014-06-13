سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «50 قدم آخر» از گزارش ارائه شده از سوی بنیاد سینمایی فارابی مبنی بر ارائه وام برای ساخت این فیلم انتقاد کرد و به خبرنگار مهر گفت: زمانی که احمد میرعلایی مدیریت بنیاد سینمایی فارابی را به عهده داشت، قرار شد 25 درصد از هزینه فیلم «50 قدم آخر» ساخته کیومرث پوراحمد را به صورت مشارکتی پرداخت کنند.

وی در ادامه افزود: با تغییر مدیریت‌ها مذاکره درباره این فیلم به دست فراموشی سپرده شد و پس از اینکه جعفری جلوه به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی معرفی شد هیچ حمایتی صورت نگرفت و در نهایت با مشارکت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و سرمایه گذاری بخش خصوصی این فیلم تولید شد.

این تهیه کننده در ادامه متذکر شد: بنابراین گزارش ارائه شده از سوی بنیاد سینمایی فارابی مبنی بر حمایت از این فیلم نادرست است و برای ساخت «50 قدم آخر» حتی یک ریال از این بنیاد دریافت نکرده ام.

سعدی با انتقاد به ارائه نام این فیلم از سوی فارابی گفت: دلیلی برای مطرح کردن نام فیلم «50 قدم آخر» در آمار ارائه شده از سوی بنیاد سینمایی فارابی نمی دانم اما به استفاده ابزاری از اسم افراد بزرگ و همچنین البته سوء استفاده از حسن نیت افراد در ارائه این آمار معترض هستم. ارائه چنین آماری برای ما نیز دردسر ساز می شود و این شائبه را ایجاد می کند که پول گرفتیم و خرج پروژه نکردیم.

تهیه کننده فیلم سینمایی «آرایش غلیظ» ساخته حمید نعمت‌الله در پایان درباره اکران این فیلم نیز گفت: در تلاش هستیم برای اکران دوم عید فطر در گروه سینما استقلال قرارداد ببندیم.