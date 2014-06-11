حفظ منابع طبیعی بهار نیازمند مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی پناه پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان بهار به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با بیان اینکه تحولات حوزه زراعت در کل کشور از بعد انقلاب مرهون زحمات مجموعه جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: تغییر و تحولات و پیشرفت هایی که امروز در سطح روستاها و شهرهای کشور در حوزه کشاورزی مشاهده می کنیم حاصل زحمات و خلاقیت های کارشناسان و زحمت کشان مجموعه جهاد کشاورزی در سراسر کشور است.

مرادی پناه افزود: سالی که به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی شهرت یافته سنخیت خاصی با مدیریت جهادی مجموعه جهاد کشاورزی دارد چراکه مدریت جهادی این مجموعه از بعد انقلاب برای پیشرفت و توسعه کشور، آغاز شده و تا کنون نیز ادامه دارد.

وی عنوان داشت: محرومیت هایی که از بدو انقلاب بر مردم کشور ما به خصوص مناطق روستایی حاکم بود تنها با اهمیت و مدیریت جهادی زحمت کشان جهاد کشاورزی مرتفع شد و مردمی که با داشتن زمین و آب کافی توان تأمین مایحتاج زندگی خود را نداشتند با کمک و یاری این زحمت کشان و بهره مندی از خدمات این مجموعه، امروز به عنوان کشاورزان نمونه در سراسر کشور شهرت دارند.

مرادی پناه اظهار داشت: امروز اگر شهرستان بهار در حوزه کشاورزی حرف برای گفتن دارد این مهم مرهون مدیریت های صادقانه مجموعه جهاد کشاورزی در این منطقه است.

13 هزار هکتار از اراضی شهرستان بهار از سیستم آبیاری تحت فشار برخوردار است

وی با اشاره به اینکه با زحمات مجموعه جهاد کشاورزی در شهرستان بهار 13 هزار هکتار از اراضی کشاورزی از سیستم آبیاری تحت فشار بهره مند هستند، گفت: انجام کارها و اقدامات بیشتر در حوزه کشاورزی شهرستان در راستای حفظ منابع طبیعی موجود نیازمند همان مدیریت جهادی است چراکه اگر دقت کنیم امروز در سراسر کشور و به تبع ان در شهرستان با بحران کمبود منابع آبی مواجه هستیم بنابراین حفظ منابع موجود نیازمند مدیریت ویژه است.

مرادی پناه افزود: حفظ منابع موجود طبیعی در سطح شهرستان برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم نیازمند حرکت منسجم توسط تمامی ارگانهای دولتی به خصوص مجموعه جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی افزایش عملکرد نباید مدنظر مسئولین جهاد کشاورزی باشد، اظهار داشت: امروز مجموعه جهاد کشاورزی باید به دنبال افزایش راندمان کار خود باشد تا به این طریق بتوانیم منابع آبی و خاکی موجود در شهرستان را به نحو شایسته حفظ کرده تا در سالهای آتی مردم دچار مشکل نشوند.

مرادی پناه اذعان داشت: هدف گذاری مجموعه جهاد کشاورزی در طرح ها و برنامه ها باید از هدف گذاری دولت در برنامه پنج ساله توسعه پیروی کند تا به نتایج مطلوب دست یافت.

15 درصد محصولات کشاورزی استان همدان در شهرستان بهار تولید می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار نیز در این دیدار با بیان اینکه 15 درصد محصولات کشاورزی استان همدان در شهرستان بهار تولید می شود، گفت: با توجه به اینکه بیش از هفت درصد جمعیت استان همدان در این شهرستان سکونت دارد بیش از 15 درصد تولیدات زراعی استان نیز توسط زراعان این منطقه انجام می شود.

هوشنگ کرمی افزود: در سالجاری بیش از هفت هزار هکتار از اراضی شهرستان بهار زیر کشت محصول سیب زمینی رفته است تا جائیکه پیش بینی می شود میزان تولید این محصول امسال به 300 تن برسد.

کرمی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان بهار در حال حاضر رتبه برتر تولید محصول سیب زمینی استان همدان را دارا است با خارج شدن از رویه سنتی کشت محصولات زراعی به سمت زراعت صنعتی، میزان تولیدات در این شهرستان افزایش قابل توجهی را خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب که جهاد کشاورزی شهرستان بهار در سالجاری ترویج تناوب کشت را در رأس برنامه های خود قرار داده است، گفت: با توجه به اینکه با کاهش منابع آبی در سراسر کشور و به تبع آن در استان همدان و شهرستان مواجه هستیم و کشت محصول سیبز مینی هم یکی از کشت های پرآب بر است لذا مجموعه جهادکشاورزی شهرستان با برگزاری دوره های آموزشی و همچنین تشویق کشاورزان منطقه به سمت و سوی رعایت تناوب کشت و کشت محصولات کم آب بر تلاش در حفظ منابع موجود در این منطقه را دارد.

کرمی با اشاره به برنامه های این مجموعه به مناسبت هفته جهادکشاورزی در سطح شهرستان بهار، اعلام داشت: دیدار کارکنان مجموعه جهاد کشاورزی و کشاورزان نمونه شهرستان با فرماندار و امام جمعه در سه شهر شهرستان، غبار روبی گلزار شهدا، شرکت در نماز جمعه و اختصاص خطبه های پیش از نماز به مباحث کشاورزی، نشست با اصحاب رسانه، افتتاح پروژه های عمرانی و زراعی، تجلیل از کشاورزان نمونه از جمله برنامه های این مجموعه در هفته جهاد کشاورزی است.