حمایت غیرمتمرکز از طرح های تجاری دانش بنیان/ ایجاد مرکز ارائه خدمات تجاری سازی فناوری

محمود شیخ زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح حمایت غیرمتمرکز از طرح های تجاری سازی شرکتهای دانش بنیان گفت: برای اولین بار از ظرفیت پارکهای علم و فناوری و صندوق های پژوهش های فناوری که در استانهای مختلف داریم برای حمایت از طرح های تجاری استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود 10 میلیارد تومان در اختیار این صندوق ها قرار گرفته است ادامه داد: داوری طرح های تجاری را هر یک از این مجموعه ها به عهده دارند به نحوی که پس از داوری اولیه، کمیته ای متشکل از پارکهای فناوری، داوری نهایی را انجام خواهند داد.

معاون تجاری‌سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزود: در این طرح، اعتبار مالی در اختیار صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در استانها قرار می گیرد اما نظارت برای تخصیص اعتبار برعهده پارکهای فناوری خواهد بود؛ به این ترتیب دیگر مانند گذشته اعتبار و تسهیلات از سوی صندوق ملی حمایت از پژوهشگران انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون گروه اول شرکتهای دانش بنیان که از سوی پارکهای فناوری معرفی شده اند در حال عقد قرارداد برای تامین تسهیلات هستند خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرح در پارکهای فناوری خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمان، یزد و گیلان به اجرا درآمده است.

شیخ زین الدین با تاکید بر اینکه معاونت علمی برای حمایت از طرح های تجاری سازی محدودیت تسهیلات ندارد گفت: شرکتهای دانش بنیان به تدریج می توانند از منابع صندوق نوآوری شکوفایی استفاده کنند که این صندوق نیز در حال عقد قرارداد با صندوق های پژوهش و فناوری استانها به عنوان کارگزار است.

وی با بیان اینکه معاونت علمی به صورت متمرکز نظارتی بر تجاری سازی طرح های شرکتهای دانش بنیان نخواهد داشت ادامه داد: در این رابطه نیز از ظرفیت پارکها استفاده خواهیم کرد؛ براین اساس هم اکنون یک مرکز ارائه خدمات تجاری سازی فناوری متشکل از پارک فناوری به عنوان نظارت کننده و مشاوره دهنده و صندوق پژوهش و فناوری به عنوان خدمات دهنده مالی تعریف شده است که این مرکز می تواند امور مربوط به مشاوره، مونیتورینگ و نیز تضمین کیفیت کالا و خدمات دانش بنیان را عهده دار باشد.

این مقام مسئول در معاونت علمی فناوری ریاست جمهور با بیان اینکه مرکز ارائه خدمات تجاری سازی فناوری می تواند از توان کارگزاران بخش خصوصی نیز استفاده کنند افزود: در لایه اول تاکنون یک پارک فناوری را با صندوق پژوهش فناوری برای اجرای این طرح، هماهنگ کرده ایم تا به این وسیله، این مرکز فقط ناظر صرف بر پروژه ها نباشد و بتواند در کنار مجری طرح، موفقیت ایده را نیز تضمین کند؛ چرا که بسیاری از شرکتهای ما در حال حاضر نیازمند مونیتورینگ و مشاوره هستند.