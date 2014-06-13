پرداخت کمک ‌هزینه ازدواج به ۵ هزار نفر از جوانان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد ذوالفقاری با بیان اینکه توانمندسازی با حفظ کرامت و عزت نفس خانوادههای تحت حمایت از طریق تقویت بنیان خانواده همواره مورد توجه این نهاد است،گفت: یکی از محورهای اساسی تقویت بنیان خانواده،گسترش سنت حسنه ازدواج و تشکیل خانواده بین جوانان است.
وی تصریح کرد:بدین منظور همزمان با هفته جوان مراسم آیینی و نمادین جشن ازدواج با حضور زوجهای جوان مورد حمایت این نهاد به همراه خیران و حامیان فعال در عرصه ازدواج درسراسر کشور برگزارمیشود.
ذوالفقاری معرفی و تبیین الگوها و رهنمودهای فرهنگ غنی اسلام و سنت نبوی در زمینه ازدواج،معرفی فعالیتهای این نهاد به جامعه خیران و نیکوکاران در بُعد ازدواج مددجویان از طریق شناسایی و طبقه بندی جامعه هدف و تشکیل ستاد ساماندهی ازدواج با دستور تصمیم گیری در خصوص اجرای مراسم مذکور متناسب با ویژگیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منطقه، نشستهای هم اندیشی با جوانان موفق، خلاق،مبتکر، بویژه حامیان طرح اکرام و ... در راستای شناخت و استفاده از توان بالقوه آنان در برنامههای فقر زدایی را از دیگر برنام های این نهاد در هفته جوان معرفی کرد.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) خاطر نشان کرد: در هفته جوان 25 هزار جلد کتاب در خصوص آشنایی جوانان و نوجوانان با ایتام موفق در حوزههای علمی،دینی،صنعتی و ... با هدف الگوسازی و امید بخشی بین مددجویان توزیع و از جوانان نمونه، حامیان و خیران و مربیان آموزشی جوان نمونه نیز تجلیل خواهد شد.
وی گفت: همزمان با میلاد حضرت ولیعصر(عج) کمکهزینه ازدواج به ۵ هزار نفر از جوانان تحت حمایت این نهاد که مراسم ازدواج آنان در هفته جوان برگزار شود، پرداخت خواهد شد.
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