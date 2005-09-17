

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهاجرت، پديده جديدي نيست، زيرا انسان در كليه ادوار تاريخي براي دستيابي به موقعيت هاي بهتر، همواره در حركت بوده است و كليه گروههاي انساني نيز به دلايل و شيوه هاي مختلف اقدام به مهاجرت كرده اند.

نظر به اهميت جايگاه نيروهاي متخصص و كارآمد در فرآيند توسعه و پيشرفت جامعه، مهاجرت اين گروه از افراد آثار زيانباري را بر ساختار جامعه وارد خواهد كرد.

در دهه هاي اخير در جامعه ايران نيز مهاجرت نخبگان روند رو به رشدي پيدا كرده است. پيوستگي عوامل متعدد شرايطي را موجب شده كه استفاده از نيروهاي متخصص به گونه اي نامعقول و غير منطقي صورت گرفته و علاوه بر آن مناسبات بين المللي نيز در جذب نخبگان به كشورهاي مهاجرپذير موثر واقع شده است.

مهاجرت نخبگان در شرايط كنوني كه جامعه نيازمند بكارگيري متخصصان خودپرورده است علاوه بر وارد آمدن خسارات سنگين بر مملكت، نگراني هايي را نيز در كشور دامن زده است به گونه اي كه اذهان عمومي و برنامه ريزي سطح كلان را نيز به خود مشغول كرده است.

در چنين شرايطي شناخت و تحليل ريشه ها و ارايه راهكارهاي جامع و ارزشمند با توجه به رويكردهاي علمي ضروري به نظر مي رسد، زيرا علاوه بر آسيب رساندن بر حيات اجتماعي ايران در دراز مدت، چالش هايي را در راه توسعه جامعه موجب خواهد شد.

مروري بر تحقيقات انجام شده در ايران و جوامع ديگر بيانگر اين واقعيت است كه كمتر به مساله مهاجرت نخبگان توجه داشته است و سازمان ها و نهادها كمتر تمايلي به انجام پژوهش در اين حوزه نشان داده اند.

همچنين نظريه پردازان نيز در تحليل هاي علمي از زاويه اي خاص به موضوع پرداخته اند. شناخت علل موثر مهاجرت نخبگان با توجه به وسعت، پيچيدگي دنياي انساني، ماهيت چند بعدي و بين رشته بودن نيازمند چارچوب نظري خاصي است زيرا در عين معلول بودن مي تواند علتي براي معضلات ديگر در جامعه باشد.