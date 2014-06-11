آغاز تردد کامیونها از گمرک سرو در مرز ایران و ترکیه از اواخر شهریور

میر هاشم سید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ساماندهی گمرک سرو توسط ایران، افزود: کشور ترکیه نیز در حال اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی گمرک اسن دره در خاک کشور خود بوده که در صورت اتمام و بر اساس هماهنگی های انجام شده امیدواریم تا آخر شهریور ماه سالجاری مشکل عدم تردد کامیون از این مرز نیز رفع و شاهد تردد کامیونهای باری از این مرز نیز باشیم.

وی با انتقاد از نبود زیرساختهای لازم در گمرک رسمی رازی خوی در مرز ایران و ترکیه، ادامه داد: متاسفانه به دلیل نبود زیرساختها و عدم احداث پلهای ارتباطی در مسیر تردد این مرز هم اکنون عبور و مرور کامیون از این مرز رسمی امکان پذیر نبوده و وانت ها از این مرز تردد می کنند.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در انجام امورات در مرز ایران و ترکیه بعنوان یکی از نیازهای ضروری برای توسعه مبادلات تجاری اعلام کرد: اراده جدی مسئولان ایران و ترکیه به‌خصوص مقامات اقتصادی دو کشور در مورد بهبود مناسبات تجاری حتی می‌تواند امکان دستیابی مبادلات تجاری بالاتر از میزان پیش‌بینی شده را فراهم کند.

سید احمدی عنوان کرد: گمرک بازرگان اولین بزرگترین مرزی زمینی و مرز سرو - اسن‌دره که دومین مرز و رازی _کاپی کوی را سومین مرز مشترک ایران و ترکیه بوده که با انجام اقداماتی ازجمله احداث مسیرهای مناسب و تجهیز گمرکات به امکانات و ابزارهای مدرن گام مهمی در بهبود مناسبات تجاری دو کشور محسوب می شود.

وی افزایش حجم ترانزیت خارجی، انجام تشریفات گمرکی محصولات صادراتی از گمرکات آذربایجان غربی بویژه بازرگان و تمرچین را از جمله دلایل اصلی ایجاد صفهای طولانی کامیونها در این مرز دانست و یادآور شد: تسریع در امور گمرکی، افزایش تعداد پذیرش کامیونها در مرز ، هماهنگ کردن ساعات کاری بین گمرکات دو طرف، رفع مشکل نرم افزاری سیستمهای گمرکی با هدف به حداقل رساندن صف های طولانی کامیونها بین گمرکات ایران و ترکیه اجرایی می شود.