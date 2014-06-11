بسیاری از دانشگاه های کشور با رکود مواجه هستند/ لزوم توسعه کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه رازی استان کرمانشاه، اظهار داشت: دانشگاه برای توسعه و پیشرفت باید در مسیر پویایی حرکت کنند، زیرا راکد بودن دانشگاه ها امری خطرناک است.

سید ضیا هاشمی گفت: متاسفانه بسیاری از دانشگاه های کشور با مسئله رکود مواجه هستند که این امری خطرناک و مضر برای اینگونه مراکز آموزشی است، لذا از متولیان امر و دست اندرکاران این امور درخواست داریم برای خروج از این مسئله، حرکت و تحرک بیشتری داشته باشند.

وی نبود نقد در دانشگاه ها را عامل اصلی این رکود عنوان کرد و افزود: دانشگاه های ما به ویژه دانشجویان باید توجه داشته باشند که نقد منصفانه و سالم در دانشگاه ها می تواند زمینه پویایی و حرکت را به وجود بیاورد.

معاون وزیر علوم بیان داشت: مقام معظم رهبری تاکید بسیار فراوانی بر رواج کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها دارند که این مهم باید مدنظر مسئولان این وزارتخانه و مدیران مراکز آموزش عالی کشور قرار بگیرد.

هاشمی تاکید کرد: مسئولان و اساتید دانشگاهی باید به دنبال ایجاد شرایط برای وجود آمدن کرسی های آزاداندیشی در مراکز آموزش عالی کشور و دانشگاهها باشند تا دانشجویان و استادان بتوانند به راحتی نظرات خود را در موارد مختلف به راحتی بیان کنند.

معاون وزیر علوم گفت: اگر بین استاد و دانشگاه سدی باشد و یعنی این دو خود را محرم ندانند، این دانشگاه به هیچ وجه پیشرفت نخواهد کرد.

هاشمی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، تحت عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، اظهار داشت: بی شک دانشگاه ها نقش اساسی در تحقق این شعار دارند، زیرا این مراکز، مرکز تولید فرهنگ و اقتصاد کشور محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه مقالات زیادی از سوی نخبگان علمی و دانشگاهی ما در مقالات "ای اس آی" به چاپ می رسد، بیان داشت: با وجود این تعداد مقاله، خروجی این مقالات تاثیر زیادی برای حل مشکلات کشور نداشته است.

در این مراسم از خدمات دکتر مهدی خدایی رییس سابق دانشگاه رازی کرمانشاه تقدیر و دکتر اعملی آل آقا به جای وی منصوب شد.