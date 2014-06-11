به گزارش خبرنگار مهر، وهب رامزی مدیر هنری و تهیه‌کننده آلبوم موسیقی «پایان پریشانی» در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه ایده تولید این آلبوم موسیقایی از سه سال گذشته شکل گرفت، گفت: خود من وقتی اشعار قیصر امین پور را می خواندم بیشترین جلوه گری هایی که در اشعار این شاعر انقلاب می دیدیم مفهوم انتظار بود. من دوست داشتم این اشعار ارزشمند را که به زیباترین شکل ممکن جلوه گری می کند در قالب یک اثر موسیقایی به مردم نیز ارائه کنم چرا که معتقد بودم و هستم که این نوع شعر باید فاصله نزدیک تری با موسیقی پیدا کند.

برای تولید آلبوم سرمایه‌دارترین تولیدکننده بودیم

وی ادامه داد: وقتی غزل ها برای موسیقی ایده پردازی شده و پس از آن نیز در قالب دکلمه با صدای وحید جلیلوند تولید شد در شب خاطره انگیزی که مهمان عباس ابوحمزه بودیم صدای دو تاری را شنیدم که انگیزه زیادی برای ترکیب موسیقایی این اشعار به من داد و من از وی خواستم که در تولید اثر به خوانندگی محمد عبدالحسینی همراه من باشد.

تهیه کننده آلبوم «پایان پریشانی» درباره نحوه تامین سرمایه این اثر موسیقایی بیان کرد: قاطعانه می گویم ما برای تولید این آلبوم موسیقایی سرمایه دارترین آدم عالم بودیم چراکه کار را به نیت کسی انجام دادیم که بزرگترین سرمایه ماست بنابراین با تمام سختی هایی که پیش روی ما برای تولید این آلبوم وچود داشت اما در سایه توجه خاص حضرت مهدی (عج) بالاخره کار را تولید کردیم. این در حالی است که به دلیل محدودیت های فنی که داشتیم روند تولید کار مقداری بیشتر از آن چیزی که پیش بینی می کردیم طول کشید اما خدا را شکر با همت به قول امروزی ها که یک همت مردمی بود توانستیم کار را به سرانجام مناسب و خوبی برسانیم.

رامزی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به نحوه توزیع این آلبوم موسیقایی بیان کرد: این آلبوم از امروز توسط شرکت ایران گام پخش می شود که ما علاوه بر فروش این آلبوم در سایت «پایان پریشانی» در فروشگاه ترنجستان انتشارات سروش و فروشگاه «سبک زندگی طیبه» کار فروش آلبوم را انجام خواهیم داد البته توزیع مردمی هم برای این آلبوم در نظر گرفته ایم که علاقه‌مندان می توانند با مراجه به سایت نسبت به جزییات این طرح آگاه شوند.

این تهیه کننده به تولید آثار موسیقایی با استفاده از اشعار دیگر شاعران فقید انقلاب اشاره کرد و گفت: به زودی فعالیتهای موسیقایی را با استفاده از اشعار تعدادی از شاعران بزرگ انقلاب از جمله سید حسن حسینی و سلمان هراتی تولید خواهیم که هرکدام از این آثار ویژگیهای خاص خود را دارد و در آینده جزییات بیشتری را به اطلاع مردم می رسانیم.

ثوابی که به روح قیصر امین پور می رسد

محمد مهدی سیار که انتخاب اشعار این آلبوم موسیقایی را به عهده داشت هم در این نشست خبری گفت: امیدوارم ثوابی از این کار که به یاد حضرت مهدی (عج) است به روح قیصر امین‌پور عزیز برسد چرا که شعرهای قیصر امین پور مصداقی واقعی از کلمه طیب است و چون سخن او پاک است بنابراین بر دل ها نیز می نشیند و ماندگار می شود و اصولا به نظر من شعری باقی می ماند که به این ساحت قدسی نزدیک باشد که با تورقی در اشعار قیصر امین پور می توان این بوی خوب را استشمام کرد.

این شاعر جوان ادامه داد: ما در شعر معاصر و شعر نو به صورت رسمی شکاف بین موسیقی و شعر را مشاهده می کنیم و اصولا شعر نو نیز این خصلت را داشت که از موسیقی جدا شود البته این شکاف بین موسیقی و شعر فقط معطوف به جدایی از موسیقی نبود و به اعتقاد من جدایی از آیین های مردمی، زندگی مردم و حال و هوای آنها بود. این در حالی است که اصلا دوست ندارم که ثمرات این گونه شعری را نیز انکار کنیم اما بر این باورم که شعر نو شکافی بین آیین های مردمی بود.

آغاز یک پیوند جدید موسیقایی - شعری در آلبوم «پایان پریشانی»

وی با اشاره به پدیده شعر انقلاب تاکید کرد: به اعتقاد من شعر انقلاب پیوندی به زندگی مردم با شعر داد. اگر بخشی از شعر انقلاب به میراث مدرن نیما بی‌توجه نبود اما همین شعر انقلاب زمینه بازگشت به قالب های سنتی را فراهم کرد.

سیار با بیان این موضوع که بیشتر اشعار معاصر آلبوم های موسیقایی بیشتر ترانه است تا شعر تصریح کرد: به نظر اغلب شعرهایی که در آلبوم های موسیقایی می بینیم شعر معاصر نیستند اینها ترانه های معاصرند. من اعتقاد دارم که شعر انقلاب باعث هم آغوشی دوباره شعر و موسیقی شد و ما می بینیم انسان های بزرگی چون قیصر امین پور که موسیقی اندیش بودند با نفی نکردن میراث گذشته پیوند مناسبی را از شعر معاصر با مردم ایجاد کردند و اشعار انتخاب شده این آلبوم نمونه عینی این باور است که می تواند نوید بخش اتفاقات جدیدی در این عرصه باشد. آنچه قیصر امین پور در اشعار این آلبوم موسیقایی انجام داده فضای جدید گفتگو میان عالم مدرن با معنویت، سنت و دین و ایرانی بودن است.

این کارشناس مسائل فرهنگی ادامه داد: همواره به آثار قیصر امین پور علاقه و ارادت فراوانی داشته و دارم و این عشق و علاقه من به شعر قیصر بود که باعث شد من به عنوان انتخاب کننده اشعار در تولید این آلبوم با گروه همکاری کنم. من زمانی در محضر قیصر امین پور حضور پیدا کردم که وی به شدت درگیر بیماری بود او صحبتهایی را در نشستی که با برخی از هم نسلان من داشت بیان کرد که هنوز رسانه ای نشده و امیدوارم روزی به گوش مخاطبان برسد.

این شاعر انقلابی به نقل از قیصر امین پور بیان کرد: او در بخش هایی از صحبت هایش گفت «فضای امروز فضای تاریکی و بی ایمانی است و ما وظیفه داریم که در همین فضای تاریک با انسان امروزی از معنویت حرف بزنیم». من تصور می کنم این آلبوم موسیقایی می تواند نمود عینی آنچه که قیصر به آن اعتقاد داشت، باشد.

پرمخاطب ترین مجالس موسیقی هیات های مذهبی هستند

این شاعر و ترانه سرا در بخش دیگری از صحبتهای خود به نحوه استقبال مخاطبان از آثار موضوعی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من پرفروش ترین آثاری که طی این سالها در حوزه موسیقی منتشر شده است آثاری بودند که بدون هیچ لکنتی همسو با معنویات مردم بوده است و اتفاقا دست بر قضا بسیاری از این آلبوم ها هم با استفاده از اشعار قیصر امین پور بوده که نمونه عینی این فضا انتشار آلبوم «نیلوفرانه» بوده که همچنان جزو آثار پرمخاطب موسیقی است و ما می بینیم که مردم برداشتی از آلبوم کردند که نشات گرفته از مفهوم انتظار بود.

وی تصریح کرد: من معتقدم پرمخاطب ترین مجالس هنری ما هیات های مذهبی هستند که مردم برای بودن آن خرج هم می کنند و برای راه اندازی آن و شنیدن آواها و نغمه های مذهبی آن در جای جای محله و کوچه ها هزینه صرف می کنند. ما برای بازشناسی مخاطب امروز موسیقی نباید این مخاطبان را نادیده بگیریم چرا که این مخاطبان با تمام وجود به نواها و موسیقی های مرتبط با معصومین اهمیت می دهند و به نوعی بخشی از مخاطبان ما را هم تشکیل می دهند.

سیار با اشاره به انتشار برخی از آثار موسیقایی که فاقد کیفیت هستند، توضیح داد: به طور حتم این کارهایی که در کیفیت مناسبی تولید نشده اند چون از دل بیرون نیامدند و اغلب آثاری تقلیدی هستند بنابراین در بین مخاطبان نیز جایگاهی ندارند اما اگر کاری در کیفیت خوبی تهیه و تولید شود حتم داشته باشید در بازار موسیقی نیز جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. این کار هم اگر درست توزیع شود و رسانه ملی هم به آن بهای بیشتری دهد مطمئن باشید مشکلی به لحاظ مخاطب نخواهد داشت. مگر نه اینکه در همین تلویزیون خودمان مردم هر جمعه که فرا می رسد بی صبرانه منتظر شنیدن آثار موسیقایی مرتبط با امام زمان هستند. آیا نوای استاد رهبر که با نغمه آذری خود از حضرت مهدی و انتظار می خواند می تواند در اذهان پاک شود؟ پس می بینید اگر به شیوه درست و اصولی کار را هدایت کنیم موفقیت قابل پیش بینی است.

انتشار اولین کاری که با شعر قیصر امین پور آغاز شد

عباس ابوحمزه آهنگساز آلبوم موسیقی «پایان پریشانی» هم در این جلسه رونمایی که در خبرگزاری مهر برگزار شد، توضیح داد: تولید این مجموعه بسیار اتفاقی شروع شد. این در حالی بود که من قبل از جلسه ای که با آقای رامزی داشتم مشغول آماده کردن اثری برای دو تار و پیانو بودم اما وقتی تهیه کننده آلبوم این آهنگ ها را شنید به من گفت که من همین فضا را می خواهم و دوست دارم که شما برای امام زمان با استفاده از این فضایی موسیقایی و اشعار کاری را تولید کنید و این برای من واقعا یک قسمت بود که اولین کار رسمی من در حوزه نشر موسیقی با فضا و شعر قیصر امین پور پیوند بخورد که این موضوع برای من بسیار خوشحال کننده بود.

وی ادامه داد: بسیار سخت بود که من به عنوان آهنگساز اثری را بسازم که نام یک معصوم در میان است و این ساحت مقدس به شدت من را برای ادامه کار با دشواری مواجه کرد به همین خاطر از خدا خواستم تا برای اجرای هرچه بهتر یک اثر این چنینی کمک زیادی به من کند. من اعتقاد کامل دارم که خالق این اثر ما نیستیم ما کانالی هستیم که خالق آن حضرت پرودگار است. در واقعا ما یک اپراتور هستیم و بس.

تولید موسیقی معتدل مهم تر از هر چیزی است

این آهنگساز تصریح کرد: انچه در تولید این اثر تلاش کردیم به مخاطب ارائه دهیم پرهیز از جبهه بندی برای علاقه مندان موسیقی بود. ما می خواستیم در این آلبوم همه چیز در حد اعتدال باشد و این موسیقی معتدل باشد که آدم ها را جذب خود کند بنابراین فضایی که انتخاب شده بر اساس یک روندی پیش رفته که همه طبف ها مخاطب اثر باشند.چرا که مخاطب حق دارد چیزهای متفاوتی را بشنود و آن لذت ببرد.

ابوحمزه با اشاره به اشعار قیصر امین پور گفت: بسیاری از منتقدان و کارشناسان موسیقی بر این باورند که موسیقی ایرانی در بسیاری از جهات دارای ضعف است که بررسی این دیدگاه به نظرم اینجا مناسب نیست اما من فقط به این نکته اشاره می کنم هر آنقدر که ما در شعر و ادبیات قدرتمند هستیم نتواستیم در موسیقی این گونه عمل کنیم در واقع هر اندازه که در شعر قوی هستیم در موسیقی به این قدرت ظاهر نشدیم. اشعار قیصر امین پور هم از این قاعده مستثنی نیستند.

این هنرمند و مدرس موسیقی افزود: بسیار تلاش کردم که موسیقی در حد و اندازه های اشعار ارزشمند قیصر امین پور برای مخاطب ارائه شود. ضمن اینکه من در جایی ندیده بودم که از ترکیب دو تار و پیانو برای اجرای ملودی های مختلف استفاده شود و همین که این دو فضای موسیقایی در یک کار با این مناسبت در کنار هم قرار داده شده و من چنین جسارتی را کردم، می تواند نقطه عطفی در آثار موسیقایی باشد.

اکنون همه جا داعیه نو گفتن و تر گفتن است

محمود عبدالحسینی خواننده آلبوم «پایان پریشانی» در این مراسم رونمایی که با حضور خبرنگاران خبرگزاری فارس و تسنیم برگزار شد، بیان کرد: متاسفانه در زمانی هستیم که داعیه نو بودن، متفاوت بودن و تر گفتن به شدت تبدیل به مد شده است اما من اعتقاد دارم هیچ چیزی جز رحمت الهی نو نیست و همه چیز دائم در حال تکرار شدن است. اما این کار به این واسطه نو و متفاوت است که افرادی که با کار درگیر بودند هم صاحب اصلی اثر را می شناسند و هم شاعر اثر را. کارهایی که در این آلبوم به واسطه اشعار قیصر امین پور تهیه و تولید شده است کارهایی بوده که همگی ما از تهیه کننده گرفته تا خواننده آن را دوست داریم.

وی افزود: به نظر من این هم دلی، هم نگاهی و هم فکری بود که دست به دست هم داد و باعث شد این کار تا حدودی کار متفاوتی به نظر آید و این فضا را بشکند که دیگر نمی توان به این نوع کارها عنوان مناسبتی داد. کارهایی که به نظر من به لحاظ انتخاب شعر بسیار خوب انتخاب شده و وحید جلیلوند هم به درستی دکلمه آن را اجرا کرده و این امید را دارم که با آهنگسازی و خوانندگی که بر کار انجام شده مورد رضایت مردم هم قرار بگیرد. البته اگر بخواهم مزاحی هم داشته باشم باید بگویم شاید حضور غریبه و گمنامی مانند من نیز بتواند این اثر را به عنوان یک اثر متفاوت و نو به مخاطب معرفی کند.

عبدالحسینی ادامه داد: وقتی از سوی افرادی یک دل و گمنام در موسیقی اصراری برای خواندن و تهیه یک آلبوم موسیقایی مرتبط با مفهوم انتظار می شود پس مطمئن باشید این کار در درون بازار شلوغ موسیقی به دلیل پاکی که دارد گم نخواهد شد و من امیدوارم این اثر بتواند اثر شایسته ای در حوزه ای باشد که مردم به آن علاقه فراوانی دارند.

سجاد پورقناد منتقد موسیقی هم در پایان این نشست خبری گفت: تضمین موفقیت یک اثر قوی و پرمخاطب در حوزه موسیقی بستگی به شرایطی چون محتوای شعری، ادبی و هنری اثر دارد و به طور طبیعی اگر این سه مولفه درست در کنار هم قرار داده شوند آن اثر تبدیل به یک آلبوم موفق خواهد شد کما اینکه موفقیت خوب آلبومی مانند نیلوفرانه در کنار شعر خوبی که داشت به دلیل موسیقی بود که عباس خوشدل به عنوان آهنگساز اثر به آن توجه می کرد.

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