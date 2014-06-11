به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با مرور عملکرد بورس انرژی در یکسال گذشته و برنامه های آتی این بورس در آستانه برگزاری مجمع چهارمین بورس ایران گفت: اولین مسئله میزان معاملات است که سطح آن در حال افزایش است.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در یکسال گذشته تلاش شده علاوه بر افزایش حجم و ارزش معاملات، هر دو هفته بین 60 تا 70 میلیارد تومان معاملات در برق و سایر حامل های انرژی معامله شود اظهارداشت: امیدواریم در پایان دوره 6 ماهه سال 93 به سود عملیاتی برسیم.

وی با بیان اینکه تعامل بورس انرژی با عرضه کننده های حامله های انرژی خوب است افزود: با توجه به مزایای عرضه ها، عرضه کننده ها ترغیب شدند که عرضه را افزایش دهند به طوری که امروز عرضه کننده های بزرگ حامل های انرژی بدون استثنا از فعالان بورس انرژی هستند.

حسینی ادامه داد: طی چند ماه گذشته سعی کردیم در عرضه فرآورده های ویژه اقداماتی انجام دهیم که این فرآورده ها غیر از 5 فرآورده اصلی است. از جمله فرآورده های ویژه می توان به نفتا، حلال و آیزوریسایکل اشاره کرد.

مدیرعامل بورس انرژی بیان داشت: در هفته جاری در هیئت پذیرش مقرر شد از این پس 95 درصد نفت کوره سبک پالایشگاه نفت اصفهان در بورس انرژی در رینگ بین الملل عرضه شود.

وی عنوان کرد: در چند ماه گذشته ارتباط تنگاتنگی با وزارتخانه های نیرو و نفت برقرار شده و عرضه های موفقی در بورس انرژی صورت گرفته به طوری که روزی آرزو داشتیم شرکت ملی فرآورده های نفتی وارد بورس انرژی شود که اکنون این مهم اتفاق افتاده است.

حسینی اظهارداشت: در حال حاضر با طرحی که در پالایش نفت بندرعباس به بهره برداری رسیده، قرار است تا یکماه و نیم آینده میعانات گازی در حجم نامحدود در بورس انرژی عرضه شود. این عرضه علاوه بر رینگ داخلی امکان عرضه صادراتی هم دارد که این یکی از دستاوردهای مهم بورس انرژی است.

مدیرعامل بورس انرژی به عملکرد بازار برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: ابتدا قرار بود بورس برق با توجه به پتانسیل های بالا ایجاد شود به طوری که ابتدای فعالیت بورس انرژی با قرارداد سلف برق آغاز شد و در کنار آن یکی دو محصول با پایه انرژی مانند قطران و کُک عرضه شد.

وی با بیان اینکه ساختار وزارت نیرو بر اساس عرضه برق به همه متقاضیان در اسرع وقت شکل گرفته است تصریح کرد: این نگاه مشکلاتی ایجاد کرد و باعث شد که قیمت برق کمتر از قیمت تعادلی تعیین شود این در حالیست که با پیگیری های که توسط بورس انرژی با وزیر نیرو و با معاونان وی برقرار شد، توانستیم پروژه هایی طراحی و اجرا کنیم که قیمت برق به قیمت تعادلی خود برسد.

این مقام مسئول در بورس انرژی ادامه داد: برای ایجاد بازار کارا، پذیرش نیروگاه ها، تسویه و مبادلات پایاپای، توسعه سامانه معاملاتی و تعاملات بانکی به خوبی صورت گرفت به طوری که اولین پروژه ای که در سال گذشته با وزارت نیرو تعریف شد به لحاظ اجرایی و عملیاتی به نقطه 100 درصد رسید.

حسینی با بیان اینکه قرار بود این پروژه از ابتدای خردادماه اجرایی شود خاطر نشان کرد: وزارت نیرو به دلیل مشکلاتی که در قبض های برق ایجاد شد در تنگنایی نقدینگی قرار گرفت و نتوانست افزایش نقدینگی توافق شده را فراهم کند اما در آخرین مذاکراتی که با وزارت نیرو صورت گرفته، قرار است این پروژه تا اوایل تیر ماه اجرا می شود که با اجرای این پروژه حجم و ارزش معاملات برق افزایش می یابد.

به گفته مدیرعامل بورس انرژی، متأسفانه نحوه قیمت دهی نیروگاه ها واقعی نبوده و بسیار پایین تر از مدیریت شبکه برق بود اما با تمهیدات که انجام شده قیمت ها راه به تعادل رسانده است و اکنون قیمت ها مطلوبیت نسبی برای خریداران و نیروگاه ها دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه بازار برق، فعالان بزرگ و برندها را وارد این بازار کردیم گفت: در سال جاری شرکت مپنا به این بازار پیوسته است که نوید بخش همکاری بیشتر بورس و بازار انرژی است.

این مقام مسئول در بورس انرژی در ادامه به اهمیت مقوله فرهنگ سازی در بورس انرژی پرداخت و افزود: فرهنگ سازی به طور خاص در دست اندارکاران دولتی و خصوصی انجام شد و اکنون در بخش انرژی در دنیا حائز اهمیت هستیم به طوری که در حوزه برق علاوه بر خودکفایی در بخش صادرات هم فعال هستیم که این نشان دهنده پتانسیل بالای کشور در حوزه انرژی است.

حسینی با اشاره به اینکه در حوزه بازار برق برنامه های دیگری از جمله معاملات مستقیم و بدون واسطه بین مصرف کنندگان بزرگ و تولیدکنندگان بزرگ در برنامه داریم گفت: معاملات گواهی ظرفیت تولید برق از دیگر برنامه های بورس انرژی است که امکان می دهد سرمایه گذاران از ابتدا به فکر تولید برق باشند و تولید کنند گان برق با اطمنیان خاطر تولید کرده و مطمئن باشند که مشتری دارند که این موضوع تا پایان سال پیگیری و عملیاتی می شود.

وی از راه اندازی بازار آلایندگی یا کربن خبر داد و گفت: در جلسه ای که با رئیس سازمان بورس و رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد، عنوان شد که بازار سرمایه می تواند به حفظ محیط زیست از طریق این اوراق کمک کند که در این راستا قرار است بازار آلایندگی یا کربن راه اندازی شود.

مدیرعامل بورس انرژی درباره هدف این بازار توضیح داد: هدف این است که صنایع تشویق شده و کمتر آلاینده ها را وارد محیط زیست کنند که سازمان بورس وظیفه راه اندازی این بازار را بر عهده بورس انرژی قرار داده است.

وی در اینباره که چرا عرضه های نفت خام در بورس انرژی بدون مشتری است گفت: هدف ما از عرضه نفت خام در بورس انرژی علاوه بر جلب توجه وزارت نیرو و نفت به اهمیت ایجاد بورس انرژی، جلوگیری از خام فروشی در کشور بود.

حسینی گفت: مصرف کنندگان واقعی نفت خام به جز پالایشگاه های بزرگ زیاد نیستند و اندک شمارند، اما به دلیل اهمیت حضور شرکت ملی نفت در بورس انرژی سعی شد این کار در حداکثر سرعت زمانی انجام شود اما اینکه خریداران محدود هستند یا قیمت ها جذاب نیستند.

این مقام مسئول در بورس انرژی ادامه داد: مسئله دیگری است که ما تلاش کردیم به طور مشخص نظر وزیر نفت را معطوف به این موضوع کرده که اگر بخواهیم بازار نفت خام را در دسترس همگان قرار گیرد و توسعه پیدا کند باید قیمت گذاری مشابه پالایشگاه های بزرگ داشته باشد. به عبارتی همانطور که قیمت نفت خام برای پالایشگاه های بزرگ 95 درصد فوب خلیج و تسویه آن بر اساس ارز مبادلاتی و ریالی است اگر این رویکرد در بورس انرژی هم اجرا شود خریداران به خرید نفت خام در بورس انرژی جلب می کند.