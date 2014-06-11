به گزارش خبرنگار مهر،حسن اعرابی مقدم صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: عملیات بهسازی باند دوم پرواز فرودگاه بین‌المللی زاهدان با اعتباری به میزان 48 میلیارد و 800 میلیون تومان از هفته آینده آغاز می‌شود.

اعرابی مقدم در جمع خبرنگاران اظهارداشت: باند دوم باند پرواز این فرودگاه طبق تعهد شرکت برنده درمناقصه در بازه زمانی 18 ماه بهسازی خواهد شد.

وی گفت: 50 درصد اعتبار این پروژه از محل اعتبارات استانی توسط استانداری سیستان و بلوچستان و نیمی از آن توسط شرکت فرودگاه‌های کشور تامین و پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از زمان روکش باند پرواز فعلی این فرودگاه 20 سال می‌گذرد بیان داشت: بهسازی و راه اندازی باند دوم پرواز دراین فرودگاه در راستای کمک به روان‌سازی ترافیک و افزایش تعداد پرواز ها ضروری است.

اعرابی مقدم افزود: باند جدید پروازی این فرودگاه مطابق با استانداردهای جهانی به طول 4 هزار و 250 متر و به عرض 45 متر احداث خواهد شد.

وی همچنین از احداث ترمینال مسافری و برج مراقبت جدید در فرودگاه بین المللی زاهدان خبر داد و گفت: ترمینال مسافربری جدید این فرودگاه با زیربنای 7 هزار متر مربع و برج مراقبت نیز با زیربنای دو هزار متر مربع در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: فضای فیزیکی مورد نظر برای احداث این پروژه تامین و جانمایی شده است و در صورت موافقت شرکت فرودگاه‌ها و تامین اعتبار این پروژه نیز در آینده نزدیکی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.