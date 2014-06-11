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۲۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

هفته آینده/

بهسازی باند دوم پرواز در فرودگاه بین‌المللی زاهدان وارد مرحله اجرایی شد

بهسازی باند دوم پرواز در فرودگاه بین‌المللی زاهدان وارد مرحله اجرایی شد

زاهدان- خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان گفت: عملیات اجرایی بهسازی و ترمیم باند دوم پرواز فرودگاه بین‌المللی زاهدان از هفته آینده به طور عملی وارد فاز اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،حسن اعرابی مقدم صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: عملیات بهسازی باند دوم پرواز فرودگاه بین‌المللی زاهدان با اعتباری به میزان 48 میلیارد و 800 میلیون تومان از هفته آینده آغاز می‌شود.

اعرابی مقدم در جمع خبرنگاران اظهارداشت: باند دوم باند پرواز این فرودگاه طبق تعهد شرکت برنده درمناقصه در بازه زمانی 18 ماه بهسازی خواهد شد.

وی گفت: 50 درصد اعتبار این پروژه از محل اعتبارات استانی توسط استانداری سیستان و بلوچستان و نیمی از آن توسط شرکت فرودگاه‌های کشور تامین و پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از زمان روکش باند پرواز فعلی این فرودگاه 20 سال می‌گذرد بیان داشت: بهسازی و راه اندازی باند دوم پرواز دراین فرودگاه در راستای کمک به روان‌سازی ترافیک و افزایش تعداد پرواز ها ضروری است.

اعرابی مقدم افزود: باند جدید پروازی این فرودگاه مطابق با استانداردهای جهانی به طول 4 هزار و 250 متر و به عرض 45 متر احداث خواهد شد.

وی همچنین از احداث ترمینال مسافری و برج مراقبت جدید در فرودگاه بین المللی زاهدان خبر داد و گفت: ترمینال مسافربری جدید این فرودگاه با زیربنای 7 هزار متر مربع و برج مراقبت نیز با زیربنای دو هزار متر مربع در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: فضای فیزیکی مورد نظر برای احداث این پروژه تامین و جانمایی شده است و در صورت موافقت شرکت فرودگاه‌ها و تامین اعتبار این پروژه نیز در آینده نزدیکی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

کد مطلب 2309590

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