به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا احمد يزدي، پيش از ظهر چهارشنبه در تجليل از بانوان برگزيده مديريت مصرف برق در يزد اظهار داشت: نيروگاه‌هاي مجازي در واقع مديريت مصرف، بهينه سازي مصرف، اصلاح الگوي مصرف، استفاده بجا و درست از منابع انرژي برق است و دنيا توجه ويژه‌اي به اين نيروگاه‌ها دارد.

وي عنوان كرد: همانطور كه نيروگاه هاي اتمي، بادي، خورشيدي و... سالانه مقادير زيادي برق به كشور تزريق مي‌كنند، مديريت مصرف و بهينه سازي مصرف نيز مي تواند كشور را از ساخت نيروگاه هاي جديد بي نياز كند كه اين اقدام خود به جاي يك نيروگاه عمل مي‌‌كند.

احمد يزدي با اشاره به اينكه مديريت مصرف، راهكارهاي مختلفي دارد و استفاده از هر وسيله برقي به روشي صحيح و اصولي مي تواند به نوعي مديريت مصرف به شمار رود، بيان كرد: تغيير ساعات استفاده از لوازم برقي از ساعات اوج مصرف به ساعات كم مصرف، استفاده از لامپ هاي كم مصرف، توجه به برچسب انرژي لوازم برقي و ... از مولفه هاي اصلاح الگوي مصرف به شمار مي رود.

براي تامين روشنايي 50 لامپ كم مصرف سالانه 4 هزار ميليارد تومان نياز است

وي با اشاره به اينكه يك كيلووات انرژي الكتريكي لازم است تا 50 لامپ كم مصرف روشن باشد، عنوان كرد: به ازاي هر كيلو وات برق بايد هزار دلار سرمايه گذاري انجام شود يعني سالانه بين چهار تا پنج هزار مگاوات بايد در كشور نيروگاه جديد راه اندازي شود كه اين ميزان سالانه چهار هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد.

احمد يزدي تصريح كرد: به معناي ديگر، براي اينكه بتوانيم در كشور برق مطمئن و پايدار ايجاد كنيم، بايد سالانه چهار هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري براي ساخت نيروگاه انجام شود.

وي با اشاره به اينكه سال گذشته كمترين ميزان استفاده از برق در روز عاشورا معادل 18 هزار مگاوات و اوج بار مصرف در تابستان گذشته طي چند روز 46 هزار مگاوات بوده است، عنوان كرد: فاصله اين دو عدد، 27 هزار مگاوات است كه اين رقم معادل 27 نيروگاه اتمي نظير نيروگاه بوشهر است.

براي تامين برق پايدار در زمان‌ها اوج مصرف به ايجاد 27 نيروگاه اتمي نياز است

احمد يزدي ادامه داد: به زبان ساده تر، يعني اگر مصرف برق در زمان هاي نياز و اوج، مديريت نشود، بايد 27 نيروگاه اتمي ايجاد شود تا فقط براي چند روز در سال در ايام پرمصرف مورد استفاده قرار گيرد و بقيه ايام سال بلااستفاده باشد زيرا نيروي برق مانند آب قابل ذخيره نيست.

وي بيان كرد: براي اينكه مردم در زمان اوج مصرف برق در روزهاي گرم تابستان نيز برق داشته باشند، بايد 27 نيروگاه با سرمايه گذاري هنگفت ايجاد شود در حالي كه اگر مصرف در زمانهاي اوج، مديريت شود، نياز به اين سرمايه گذاري وجود نخواهد داشت.

معاون دفتر مدیریت مصرف برق توانیر خاطرنشان كرد: چند سالي است كه از ساعت 12 تا 16 در تابستان، ساعات اوج مصرف شده و مردم بايد در اين زمينه مديريت كافي داشته باشند.

مصرف بيش از حد انرژي زمين را هر روز گرمتر مي كند

وي با اشاره به اينكه به خاطر مصرف زياد انرژي زمين به سرعت گرم مي شود، اظهار داشت: بر اساس مطالعات و تحقيقات انجام شده، طي 17 هزار سال، زمين پنج درجه گرم شده و طي 100 سال كه 15 سال آن گذشته است، زمين پنج درجه ديگر گرم خواهد شد و اين نشان از تاثير عجيب مصرف انرژي بر گرماي زمين دارد.

احمد يزدي با بيان اينكه گرم شدن زمين تبعات بسيار منفي نظير آب شدن يخ هاي عظيم قطبي، آتش سوزي جنگل ها و... را به دنبال دارد، اظهار داشت: به دليل همين گرما، در هر دو ثانيه، يك جنگل به مساحت يك زمين فوتبال در آتش مي‌سوزد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اكنون در كشور 30 ميليون و 300 هزار مشترك برق داريم كه بيش از 24 ميليون مورد آن اشتراك خانگي است، عنوان كرد: اين به معناي آن است كه ما در كشور 24 ميليون مدير انرژي در خانه‌ها داريم و نقش زنان در اين مديريت غيرقابل انكار است.

وي اظهار اميدواري كرد: بانوان در سراسر كشور با مديريت مصرف برق، به هدايت سرمايه ها در ساير بخش هاي اقتصادي كشور كمك كنند و همه با هم تلاش كنيم تا برق پايدار و مطئمن در كشور داشته باشيم.

نورهاي مصنوعي فعاليت غده پينال را مختل مي كند

معاون دفتر مدیریت مصرف برق توانیر در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آلودگي نوري و تبعات آن اظهار داشت: در برخي موارد نظير منازل ناچار به استفاده از روشنايي هستيم اما در مواردي نظير چراغاني خيابان ها، نور پرژكتورها و... آلودگي نوري ايجاد مي شود.

وي بيان كرد: نورهاي مصنوعي غيراستاندارد در زمان و مكان غيرضروري و روشنايي بيش از حد سبب مختل شدن فعاليت غده پينال مي‌شود.

احمد يزدي عنوان كرد: اين غده وظيفه ترشح هورمونهاي مقابله با سرطان را بر عهده دارد و تنها در تاريكي مطلق ترشح مي‌كند و در صورتي كه نورهاي غيرطبيعي وجود داشته باشد، اين غده ترشح نخواهد كرد و شايد يكي از علل گسترش سرطان در جوامع صنعتي به همين دليل باشد.

در اين مراسم كه با حضور بيش از 800 نفر از مشتركان بانوي يزدي در سالن شهيد پاكنژاد يزد برگزار شد، از بانواني كه در مديريت مصرف برق موفق عمل كرده‌اند، تجليل شد.