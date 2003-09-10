فكر نمي كرديم دراين بازي به پيروزي برسيم

ابراهيم آشتياني سرپرست پرسپوليس درگفت وگو باخبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: با توجه به اين كه ما براي سفر به مشهد با مشكل تهيه بليط مواجه بوديم، بازيكنان پرسپوليس در شرايطي به مشهد رسيدند كه براي استراحت فرصت چنداني نداشتند و نتوانستند در زمين كارايي لازم را داشته باشند.

سرپرست پرسپوليس در ادامه صحبت هايش گفت: ما درشرايطي مقابل ابومسلم به ميدان رفتيم كه چند بازيكن اصلي رابه علت مصدوميت دراختيار نداشتيم وبازيكنان ملي پوش ما نيز به علت حضوردر بازي هاي تيم ملي وخستگي نا شي ازحضوردراين مسابقات نتوانستند با تمام وجود دراختيار تيم باشند .

آشتياني افزود : با اين حال بازيكنان ما بايد درهمان نيمه اول كاررا تمام مي كردند تادرنيمه دوم باخيالي آسوده به مصاف حريف خود بروند، اما استفاده نكردن از موقعيت هاي پيش آمده، باعث شد نتوانيم دراين نيمه به گلهاي بيشتري دست پيدا كنيم.

وي به حريف روز دوشنبه پرسپوليس اشاره كرد و گفت: ابو مسلم دراين بازي نشان داد كه اگر به همين منوال ادامه دهد دربازيهاي آينده مي تواند براي همه حريفان خطرناك باشد. شا گردان فيروزكريمي دراين بازي فوتبال خوبي را ازخود به نمايش گذاشتند واگر بيشتردقت مي كردند مي توانستند به گل تساوي برسند. بااين حال حسن ليگ امسال در اين است كه هيچ تيمي زنگ تفريح نيست و نتيجه هيچ ديداري را نمي توان از قبل پيش بيني كرد .

سرپرست پرسپوليس درمورد كم گل زدن تيمش در بازي با ابومسلم گفت : به هر حال در فوتبال نمي توان هميشه با اختلاف چند گل به پيروزي رسيد، ما دراين بازي موقعيت هاي خوبي براي گلزني داشتيم اما كم دقتي مهاجمان ما باعث شد نتوانيم به گل هاي بيشتر دست يابيم.

آشتياني درپايان صحبت هايش افزود: مطمئن باشيد پرسپوليس در ادامه بازي هايش نتايج بهتري كسب خواهد كرد .