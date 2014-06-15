به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی با تاکید بر فرونشست سالانه 60 سانتیمتری 50 درصد از دشت‌ های کشور گفت: هم‌ اکنون در ایران بیش از هر دوره دیگری از طبیعت استفاده می‌شود و استفاده از طبیعت تخریب شدیدی را به همراه داشته است.

قائم‌ مقام وزیر نیرو اظهارداشت: در حال حاضر، اراده وزارت نیرو و اراده اجتماعی و نخبگان جامعه بر این شده که به پدیده تغییر اقلیم نگاه ویژه‌ای داشته باشند. وی تصریح کرد: در یک پیش‌ بینی از شرایط آب و هوایی جهان از سال 2010 تا 2100، شرایط آب و هوایی در بسیاری از نقاط پُر آب جهان در 10 تا 20 سال آینده مشابه شرایط کنونی کشورمان خواهد شد و در زمان فعلی، ایران شرایطی مشابه شرایط 10 تا 20 سال آینده برخی از کشورها را دارد.

محمودی با بیان اینکه در فاصله این سال‌ ها درجه حرارت نقاط مختلف جهان بین 4.9 تا 5.1 افزایش خواهد یافت بیان داشت: حتی افزایش 0.1 درجه‌ ای دمای هوا نیز تاثیر بسیار زیادی در یک منطقه دارد و این امر لزوم کنترل درجه حرارت، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ ای، کاهش مصارف و ... را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، شرایط تغییر اقلیم بر کل جهان حاکم بوده و ایران نیز بخشی از این تغییرها است. قائم مقام وزیر نیرو افزود: در نقاطی که تا 10 یا 20 سال پیش هماهنگی خوبی با طبیعت وجود داشت، صدای خش خش و خشکی برگ‌ ها را می‌شنویم و با طبیعت ارتباط برقرار نکرده‌ ایم.

قائم‌مقام وزیر نیرو تصریح کرد: اکنون در حوضه آب‌ های سطحی مانند رودخانه‌ ها، دریاچه‌ ها و تالاب‌ ها نگرانی‌ های بسیاری وجود دارد که برگرفته از فعالیت‌ های بشر و برداشت‌ های نامعقول است.

محمودی افزود: در زمان کنونی سالانه سطح 45 تا 50 درصد از دشت‌ های کشور به‌ طور میانگین 60 سانتیمتر پایین می‌رود که این امر ناشی از اقدام انسان‌ ها است.

وی حضور سازمان‌ های مردم‌نهاد و دغدغه آنها در پدیده تغییر اقلیم را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: منافع سازمان‌ ها باید در راستای منافع کشور و منافع کشور در خدمت منافع توسعه پایدار باشد.