به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حسینی ظهر امروز در دهمین گردهمایی مدیران نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: در راستای پایش عملکرد نظام ایمنی مواد غذایی در کشور، به منظور بررسی روند تغییرات وضعیت و تهیه اطلاعات کافی برای برنامهریزی در راستای ارتقاء ایمنی غذا در کشور شاخص های ایمنی مواد غذایی وآشامیدینی تدوین و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که تا بر این اساس اطلاعات جمعبندی و بر پایه تحلیل نتایج امکان تهیه گزارش ایمنی غذا در کشور فراهم شود.
مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بیان داشت: در حال حاضر هیچ روش پایشی بر محصولات و فراوردههای غذایی نداریم و هیچ شاخص ایمن و نیز مرزبندی نیست.
وی خبر از آئین نامه نحوه تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی، نمونهبرداری و صدور گواهی برای مواد غذایی و آشامیدنی در سطح وزارت خانه داد و گفت: هنوز نمونهبرداریهایی که از مواد غذایی در سطح کارخانجات و بازار انجام میگیرد به روش علمی صورت نمیگیرد.
حسینی اضافه کرد: این در حالی است که وقتی نتایج نمونه برداری درست در نمیآید انگشت اتهام به سوی آزمایشگاه نشانه میرود.
وی در ادامه از قوی شدن نظارت بر تبلیغات محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی در سطح کشور خبر داد و گفت: میزان تبلیغات محصولات مضر در صدا و سیما به شدت کاهش یافته است.
مدیر نظارت و ارزیابی فراورده خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بیان داشت: در اجرای طرح نشان ایمنی و سلامت به کارخانجات مواد غذایی موفق عمل نکردیم و لازم است که این نشان را همچون نشان استاندارد در بین صنایع جا بیندازیم.
وی اضافه کرد: لازم است که در راستای تقسیم بندی صنایع غذایی به سه گروه و اهدای نشان سلامت و ایمنی به این کارخانجات بازنگری دوباره شود.
وی ادامه داد: بهتر است که نشان ایمنی و سلامت همچون نشان استاندارد که دریافت آن برای کارخانجات از اهمیت بسیاری برخوردار است، جایگاه ویژهای داشته باشد.
مدیر نظارت و ارزیابی فراورده خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با بیان اینکه 80 درصد محصولات آرایشی و بهداشتی که در سطح بازار عرضه میشود وارداتی است، تصریح کرد: این امر به دلیل کم بها دادن و سخت گیری بیش از حد از تولید کننده های داخلی است.
وی خواستار تسهیل قوانین برای تولید کنندگان مواد آرایشی و بهداشتی در سطح کشور شد و افزود: حمایت از تولید غذاهای سالم و موثر در ارتقای سلامت بايد به گونهای باشد که به صدور مجوز برای غذای سالم تاكيد شود.
حسینی اولویت پیشگیری بر درمان، کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدید کننده سلامت و ارتقای شاخصهای سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی از مهمترین برنامههای سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان است.
وی با تاکید بر تامین امنیت غذایی و بهرهمندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم تاکیدکرد: در اختیار گذاشتن فرآوردههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهای و جهانی از دیگر برنامههای وزارت بهداشت و درمان است.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بیان کرد: تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت کالاها با وزارت بهداشت و درمان است که البته سازمانهای دیگری نیز با آن همکاری میکنند.
وی خاطر نشان کرد: در برنامههای خود کاهش سطح چربی در مواد غذایی، کاهش اسید چرب و مصرف نمک را در نظر میگیریم و تلاش ميشود به جای سختگیری زیاد برای صدور مجوز، پایش و نظارت مستمر بر محصولات غذایی در دستور كار قرار گيرد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: بررسی وضعیت موجود در سمپاشیها و پایش باقی مانده سموم در محصولات از مهمترین برنامههای وزارت بهداشت است و در این زمینه با دانشگاههای علوم پزشکی همکاری بسیاری انجام ميشود.
حسینی با تاکید بر دقت در آزمایشها و نمونه برداریها گفت: باید دقت لازم را در نمونه گیریها داشته باشیم تا نتیجه بگیریم و علاوه بر اين باید با آموزش کارشناسان و مسؤلان فنی توانمندی علمی خود را بالا ببريم.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اشاره کرد: کمیتهای برای نظارت بر تبلیغات تشکیل شده تا کالاهایی که در صدا و سیما و در سطح شهر تبلیغ میشود را کنترل کند.
حسینی با بیان اینکه باید کنترل و نظارت در حوزه کالاهای آرایشی بیشتر شود، افزود: نحوه پایش و کنترل صدور مجوز برای کالاهای بهداشتی را باید مد نظر قرار دهیم تا از آسیبها در این زمینه جلوگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: در سال جاری به دنبال تقویت و درجه بندی واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی و واحدهای غذایی هستیم تا نظارت دقیقتری بر عملکرد آنها داشته باشیم.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با بیان اینکه تنها راه مبارزه با قاچاق حمایت از تولید داخلی است، اظهار داشت: کالاهای آرایشی از کشورهایی نظیر سریلانکا به دلیل قیمت پایین وارد میشود و لازم است جلوی این واردات با ارزیابی و نظارت بیشتر گرفته شود.
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