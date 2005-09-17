احمدي نژاد ابتكار هسته اي ايران را اعلام كرد: تشكيل يك كميته ويژه توسط مجمع عمومي سازمان ملل براي خلع سلاح اتمي//احياي معاهده N.P.T //مشاركت جهاني در توليد سوخت هسته اي در ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" رئيس جمهور در ادامه سخنان خويش در مجمع عمومي سازمان ملل به بيان طرح ابتكار هسته اي خود پرداخت و گفت : در اينجا لازم مي‌دانم به رويكرد و طرح جمهوري اسلامي ايران در مساله هسته‌اي بپردازم. تسليحات اتمي و اشاعه آن و اعمال آپارتايد در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي دو خطر عمده و در تقابل آشكار با آرامش و صلح جهاني است.

وي افزود: با توجه به‌اينكه در ساليان گذشته اقدامي جدي توام با مكانيزم عملي براي اجراي كامل خلع سلاح و بخصوص اجراي مصوبات كنفرانس بازنگري "ان پي تي" در سالهاي 1995و 2000ميلادي به عمل نيامده‌است، لازم است مجمع عمومي به عنوان فراگيرترين نماد سازمان ملل متحد، كميته ويژه‌اي را براي تهيه و ارايه گزارش جامع پيرامون تدوين راهكارهاي عملي خلع سلاح كامل مامور نمايد.

رئيس جمهور تاكيد كرد: اين كميته در خصوص چگونگي انتقال مواد و تكنولوژي و تجهيزات ساخت سلاح هسته‌اي به رژيم صهيونيستي برخلاف معاهده "ان پي تي" بررسي و راههاي عملي براي عاري‌سازي خاورميانه از سلاح هسته‌اي را ارايه نمايد.

احمدي نژاد اضافه كرد: بعضي كشورهاي قدرتمند با برخورد تبعيض آميز در دستيابي كشورهاي عضو "ان پي تي" به مواد و تجهيزات و فناوري صلح آميز هسته‌اي، در حال پي ريزي نظام آپارتايد هسته‌اي هستند. ما نگرانيم كه با سلطه كامل بعضي كشورهاي قدرتمند بر منابع و فناوري انرژي هسته‌اي، و ممانعت از برخورداري كشورهاي ديگر، در آينده شاهد شكاف عميق بين كشورهاي قدرتمند و ديگران و تبديل آنها به كشورهاي روشن و تاريك باشيم.

رئيس جمهور سپس به معاهده N.P.T اشاره كرد و گفت : متاسفانه در30 سال گذشته در مورد اجرايي كردن حقوق به رسميت شناخته شده كشورهاي عضو ان پي تي در دستيابي و بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته‌اي طبق ماده چهار اقدام موثري بعمل نيامده ‌است. بنابراين، لازم است مجمع عمومي از آژانس بخواهد مطابق ماده دو اساسنامه خود، ضمن ارايه گزارشي از نقض هاي صورت گرفته در ممانعت ازاجرايي كردن اين ماده توسط كشورهاي مشخص و همچنين ارايه راهكارهاي عملي و اجرايي براي تحقق آن اقدام لازم به عمل آورد.

وي گفت : نكته ‌اي كه مناسب است بدان توجه نماييم اين است كه استفاده صلح آميز هسته‌اي بدون دارا بودن چرخه توليد سوخت هسته‌اي واژه‌ اي تهي از معناست.

احمدي نژاد ادامه داد : نيروگاه هسته‌اي در يك كشور، اگر آن كشور را نيازمند هميشگي كشورهاي زورگويي كند كه براي پيشبرد مقاصد خود از هيچ اقدامي روگردان نيستند، چيزي جز وابسته كردن بيش از پيش خود و ملتش نيست. هيچ دولت مردمي و وظيفه شناسي چنين كاري را خدمت به كشورش نمي‌شمارد.

رئيس جمهور با اشاره به غيرقابل معامله بودن حق ايران در توليد سوخت هسته اي، گفت: سرگذشت نفت در كشورهاي نفت خيز تحت سلطه، تجربه‌اي است كه هيچ كشور مستقل و آزاد حاضر به تكرار آن نيست. قدرت طلباني كه پيشرفت دانش و فن‌آوري را در كشورهاي مستقل و آزاد، به معناي شكست انحصار اين اهرم نيرومند قدرت مي‌دانند و بالندگي هيچ كشوري را نمي‌پسندند، تلاش فني سالم و زير نظارت ايران در مساله هسته‌اي را به عنوان گسترش سلاح هسته‌اي معنا مي‌كنند. اين يك خدعه تبليغاتي است.



-نيروگاه هسته‌اي در يك كشور، اگر آن كشور را نيازمند هميشگي كشورهاي زورگويي كند كه براي پيشبرد مقاصد خود از هيچ اقدامي روگردان نيستند، چيزي جز وابسته كردن بيش از پيش خود و ملتش نيست -جمهوري اسلامي ايران آماده است در اجراي پروژه غني سازي اورانيوم درايران و براي شفاف سازي و اعتماد سازي بطور جدي با بخش‌هاي خصوصي و دولتي ساير كشورها مشاركت نمايد واين گام مهم ديگري وراي همه ضوابط "ان پي تي" است كه جمهوري اسلامي صرفا جهت اعتماد سازي و روشنگري فعاليت هسته‌اي خويش آنرا پيشنهاد مي‌نمايد . محمود احمدي نژاد:

احمدي نژاد ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران براي تعامل سازنده و گفت وگوي عادلانه پيشنهاد خود را با حسن نيت ارايه مي‌نمايد. اما چنانچه برخي كشورها بخواهند كه با زبان زور و تهديد اراده خود را بر ملت ما تحميل كنند، قطعا در همه مسير حركتي خود در زمينه هسته‌اي تجديد نظر خواهد كرد. اجازه دهيد، من به عنوان رييس جمهور برگزيده مردم ايران، اصول ديگري از طرح كشورم را در زمينه مسايل هسته‌اي بيان نمايم.

1- همانگونه كه بارها اعلام شده است ايران بر اساس مباني ديني حركت به سمت تسليحات هسته‌اي را جايز نمي‌داند.

2- جمهوري اسلامي ايران احياي معاهده "ان پي تي" و ايجاد كميته ويژه پيش گفته را اقدامي ضروري و اساسي براي مقابله با سلاح هاي هسته‌اي و رفع آپارتايد هسته‌اي مي‌داند.

3- چرخه توليد سوخت هسته‌اي در جمهوري اسلامي ايران به لحاظ فني متفاوت از چرخه سوخت در ساير كشورهاي بهره‌مند از فن‌آوري هسته‌اي نيست.

براين اساس جمهوري اسلامي ايران آماده است در اجراي پروژه غني سازي اورانيوم درايران و براي شفاف سازي و اعتماد سازي بطور جدي با بخش‌هاي خصوصي و دولتي ساير كشورها مشاركت نمايد واين گام مهم ديگري وراي همه ضوابط "ان پي تي" است كه جمهوري اسلامي صرفا جهت اعتماد سازي و روشنگري فعاليت هسته‌اي خويش آنرا پيشنهاد مي‌نمايد.

4- برپايه حق مسلم ايران براي دستيابي به چرخه توليد سوخت هسته‌اي، ادامه تعامل و مراوده دقيق و فني و حقوقي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، محور سياست هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است. مبادرت و استمرار مذاكرات با كشورهاي ديگر در چارچوب تعامل ايران با آژانس محسوب مي‌شود. براين اساس مسوولين مربوطه را مامورتهيه جزييات فني و حقوقي و رويكرد هسته‌اي ايران براساس رئوس ذيل كرده‌ام:

1-4 سوابق بين‌المللي دلالت برآن دارد كه قراردادهاي تامين سوخت هسته- اي قابل اتكاء و اعتماد نيستند و هيچ سند الزام‌آور بين‌المللي براي تضمين تامين سوخت هسته‌اي وجود ندارد و در موارد متعددي قراردادهاي دو جانبه در اين زمينه نيز بدلايل سياسي معلق و يا متوقف گرديده است.

احمدي نژاد، طرح ابتكار هسته اي را چنين توضيح داد: بنابراين جمهوري اسلامي ايران در روند دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته اي، دريافت تضمين هاي عيني براي غني سازي اورانيوم در چرخه توليد سوخت هسته‌اي را حق مسلم خود مي‌داند.

2-4 همانگونه كه ايران در مذاكره با سه كشور اروپايي صادقانه به‌دنبال اثبات حقانيت فعاليت هسته‌اي خود در چارچوب مقررات "ان پي تي" و دستيابي به اعتماد متقابل بود، انتخاب طرفهاي مذاكره و تداوم مذاكرات با سه كشور اروپايي به تناسب ضرورت‌ها و مقتضيات همكاري با آژانس و پيرامون عدم انحراف فرآيند غني سازي اورانيوم به مقاصد غير صلح آميز در چارچوب مقررات "ان پي تي" صورت پذيرد. در اين زمينه طرح هاي مختلفي ارايه شده است كه در چارچوب مذاكرات قابل بررسي خواهد بود.

3-4 از تداوم رويكردهاي تبعيض آميز نسبت به معاهده "ان پي تي" در قالب تمركز بر روي تكاليف كشورها و بي‌اعتنايي نسبت به حقوق آنها وفق معاهده "ان پي تي" جلوگيري شود.

احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد : اينجانب به عنوان رييس جمهوري اسلامي ايران به شما اطمينان مي‌دهم كشور عزيزم ايران تمام ظرفيت و توان خود را براي صلح و آرامش جهان، بر دو پايه عدالت و معنويت و دفاع از حقوق برابر انسان‌ها و ملت‌ها بكار خواهد گرفت و از طريق تعامل سازنده، به همكاري با جامعه جهاني براي مقابله با تهديدهاي پيش رو اقدام خواهد كرد.

دوستان و همكاران عزيز نهايت آرزوي بشر از ابتدا، رسيدن به روزي بوده است كه عدالت، صلح، برابري ومحبت سرتاسر جهان را فراگيرد.همه ما مي‌توانيم در ايجاد چنين جهاني سهيم باشيم و آنگاه است كه وعده نهايي كه در تمام اديان الهي و دربيان مصلحان جهان آمده است محقق خواهد شد و آن ظهور انسان كاملي است كه وارث همه پيامبران و مصلحان بوده و جهان را در عدالت، آرامش و صلح كامل رهبري خواهد كرد.

رئيس جمهور سخنان خويش را با اين جمله نيايش گونه به پايان برد: " اي خداي بزرگ، درظهور آخرين ذخيره خود، موعود امم، يگانه هستي و انسان كامل و پاك، همو كه جهان را پر از عدالت و صلح خواهد كرد تعجيل فرما و ما را از ياران و پيروان و تلاش گران در راه او قرار بده.