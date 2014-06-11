به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر چهارشنبه در همایش توسعه پایدار روستایی و مشارکت اقتصادی روستائیان ضمن تبریک اعیاد شعبانه اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی مردمانی متدین، سخت کوش، وفادار به ولایت هستند که خدمت به این مردم برای من از ارزش بالایی برخودار است.

وی با اشاره به اینکه درچند سال گذشته پدیده خشکسالی سبب مشکلات جدی برای مردم استان به خصوص روستائیان شده است، بیان کرد: ولی با وجود این مشکلات و سختی ها مردم استان به بهترین وجه از برنامه های دولت و فرمایشان مقام معظم رهبری حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه مردم استان در حماسه سیاسی سال گذشته بیشترین نقش آفرینی را داشته اند، افزود: انتظار ما از معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور این است که با توجه به مشکلات زیاد روستائیان این استان در خصوص رفع این مشکلات با توجه به امکانات و مقدورات پیگیری کنند.

خدمتگزار روستائیان و مرزنشیان استان را امین ترین مرزبانان استان دانست و یادآورشد: باید تلاش کنیم که در تامین حداقل نیازها و رفع مشکلات دامداری،کشاورزی و صنایع دستی این قشر از جامعه گام موثری برداریم.

وی ادامه داد: درحال حاضر در استان کمبود منابع وجود دارد و در این خصوص برای اجرای زیرساخت های استان در چهار سفری که هیئت دولت سابق به این استان داشته اند هزاران میلیارد تومان اعتبار برای این استان مصوب شده است که این اعتبارات تاکنون پرداخت نشده و ردیف بودجه ای نیز برای دریافت آن مشخص نشده است.

معاونت عمرانی ظرف یک ماه نسبت به جمع آوری پیشنهادات طرح توسعه پایدار اقدام کند

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه معاونت عمرانی استانداری ظرف یک ماه مهلت دارد پیشنهادات مکتوب سرمایه گذاری استان را در زمینه طرح توسعه استراتژیک کشور جمع آوری و به دفتر استاندار ارسال کند، افزود: این طرح در زمینه توانمندسازی روستائیان نقش موثری دارد.

خدمتگزار با اشاره به اینکه بخشداران استان نیز پیشنهادات خود را در خصوص طرح توسعه پایدار با توجه به ظرفیت های هر بخش تهیه و به استانداری استان ارسال کنند، اظهار کرد: در رابطه با اجرای موفقیت آمیز این طرح در استان تلاش خواهیم کرد از صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات اخذ کنیم.

وی ادامه داد: این طرح باعث ماندگاری، اشتغال، افزایش اشتغال و ماندگاری افراد در روستاها می شود.

خدمتگزار با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی در دادن استعلام به سرمایه گذاران در زمان قانون پاسخگو شوند، افزود: عدم پاسخگویی در زمان مقرر به معنی مثبت بودن جواب استعلام است و استانداری در این رابطه پاسخگو خواهد بود چرا که مردم نمی توانند به خاطر تاخیرات بی منطق برخی افراد معطل بماند.

عشایر استان نیازمند سهمیه آرد بیشتری هستند

نماینده شوراهای اسلامی بخش های خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه با توجه به خشکسالی‌های اخیر عشایر استان نیازمند سهمیه آرد بیشتری هستند، افزود: این قشر زحمتکش در زمینه تامین سوخت خود نیز مشکلات فراوانی دارند که باید توسط مسئولین پیگیری شود.

جلال مالدار قاسم آباد با اشاره به اینکه خشکسالی های 15 ساله اخیر دام های عشایر استان را ضعیف کرده است، اظهار کرد: باید تامین علوفه مورد نیاز برای دام عشایر مورد توجه جدی مسئولین متولی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و استفاده بهینه از دامپروری در استان باید دامداری های سنتی استان به دامداری صنعتی تبدیل شود.

مالدار قاسم آباد با بیان اینکه در سال های گذشته به دلیل کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی بسیار از قنوات روستائیان مسدود و خشک شده است، بیان کرد: مسئولین اجرایی می توانند با احیای این قنوات و احداث مجتمع های آبرسانی در کاهش آبرسانی سیار به روستاها نقش آفرینی کنند.