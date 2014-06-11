تخریب و آلودگی محیط زیست یک ضرر غیر قابل جبران است/ آمادگی دادگستری برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسعودی فر ظهر چهارشنبه در همایش بزرگی که به مناسبت هفته محیط زیست در مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: دادگستری آذربایجان شرقی برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی آمادگی کامل را برای همکاری با اداره کل حفاظت از محیط زیست دارد.

وی افزود: بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست وظیفه آحاد مختلف کشور است.

معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: افرادی که بدون کسب مجوز حیوانات را به طور زنده یا غیر زنده شکار می کنند به عنوان قاچاقچیان کالای ممنوعه شناخته و محکوم می شوند.

مسعودی فر با بیان اینکه در شهرستان ها با کمبود امکانات مواجه هستیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه نیروی انسانی در منابع طبیعی شهرستان ها وجود دارد، توجه به مشکلات شهرستان ها یک امر جدی است و شهرستان های خداآفرین، جلفا و کلیبر دارای بیشترین پرونده زیست محیطی در دادگستری هستند.

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرایم زیست محیطی با اقدامات مشترک اداره کل حفاظت از محط زیست و دادگستری آذربایجان شرقی به نتیجه خواهد رسید.

گفتنی است همایش بزرگ محیط زیست امسال با شعار "به نشانه مقابله با گرمایش زمین صدایتان را بالا ببرید نه سطح دریاها را" در پتروشیمی تبریز با حضور فعالان محیط زیست برگزار شد.