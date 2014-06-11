استان ها نیازمند سالن های چند منظوره هستند/گردشگری فرصت رونق فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با مسئولان استان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از فضاهای فرهنگی پاسخگوی نیاز نیست و به همین دلیل در آینده نزدیک استان ها باید اقدام به احداث سالن های مجتمع و چند منظوره با ظرفیت های متغییر کنند.

وی افزود: به عنوان مثال مشابه سالن میلاد تهران باید در مراکز استان ها دایر شود تا همزمان چند برنامه فرهنگی بتواند در اجرا از فضای مناسب برخوردار شود.

وی با بیان اینکه وزارت ارشاد در نظر دارد هزار سرای هنری ایجاد کند، ادامه داد: اجرای این طرح نیز در راستای توسعه فضاهای فرهنگی است.

به گفته مرادخانی قرار است در توسعه فضاهای فرهنگی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حضور فعال و داوطلبانه دعوت به عمل آید.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند اجرای پروژه های عمرانی را سرعت بخشد.

وی با ابراز امیدواری به آینده فرهنگی کشور عنوان کرد: با برنامه های مثبتی که در دست اجرا است می توان در حوزه فرهنگ گام های قابل توجهی را برداشت.

مرادخانی یکی از پتانسیل های توسعه فرهنگی کشور را گردشگری دانست و افزود: گردشگر مخاطب ما است و علاوه بر این می تواند ناقل داشته های فرهنگی باشد.