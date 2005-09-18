يك سخنگوي اتحاديه اروپا: راهي به جز ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت نداريم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اتحاديه اروپا شب گذشته اعلام كرد: پس از سخنان محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران كه براي ادامه توليد سوخت هسته اي اصرار داشت، ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت تنها راه باقي مانده است.

يكي از سخنگويان اتحاديه اروپا گفت : واكنش اتحاديه اروپا به سخنان احمدي نژاد به غير از ارجاع اين كشور به شوراي امنيت نيست، زيرا لحن سخنان وي انتخابي به غير از اين براي ما باقي نگذاشت.

وي در عين حال در موضعي انفعالي گفت : اما چون ما مي خواهيم اجماعي بين المللي درباره اين موضوع ايجاد كنيم، با ديگران هم مشورت مي كنيم.

در بيانيه اين سخنگو آمده است : در جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه فردا در وين تشكيل مي شود، اتحاديه اروپا با آمريكا در اين زمينه مشورت مي كند.