  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

در واكنش به سخنراني احمدي نژاد؛

يك سخنگوي اتحاديه اروپا: راهي به جز ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت نداريم

در پي اعلام پيشنهادهاي رئيس جمهوري ايران درباره موضوع هسته اي اين كشور ، يك سخنگوي اتحاديه اروپا تاكيد كرد راهي به جز ارجاع موضوع هسته اي تهران به شوراي امنيت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اتحاديه اروپا شب گذشته اعلام كرد: پس از سخنان محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران كه براي ادامه توليد سوخت هسته اي اصرار داشت، ارجاع موضوع هسته اي  ايران به شوراي امنيت تنها راه باقي مانده است.

يكي از سخنگويان اتحاديه اروپا گفت : واكنش اتحاديه اروپا به سخنان احمدي نژاد به غير از ارجاع اين كشور به شوراي امنيت نيست، زيرا لحن سخنان وي انتخابي به غير از اين براي ما باقي نگذاشت.

وي در عين حال در موضعي انفعالي گفت : اما چون ما مي خواهيم اجماعي بين المللي درباره اين موضوع  ايجاد كنيم، با ديگران هم مشورت مي كنيم.

در بيانيه اين سخنگو آمده است : در جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه فردا در وين تشكيل مي شود، اتحاديه اروپا با آمريكا در اين زمينه مشورت مي كند.

کد مطلب 230968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها