استفاده از ظرفیت ‌های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 66 درصد جمعیت استان کردستان شهرنشین هستند و با توجه به تغییر الگوهای معماری و جرم‌ خیز بودن معماری جدید جامعه تدوین راهکارهایی برای مقابله با جرم با توجه به این امر باید مد نظر باشد.

وی با اشاره به این مطلب که نبود اشتغال، سرمایه و برنامه ریزی مناسب بسترهای جرم بیشتر شده است، افزود: ارائه برنامه ای جامعه و کامل در حوزه هایی که عال به وجود آمدن پدیده جرم هستند می تواند نقش موثری را در سلامت جامعه ایفا کند.

استاندار کردستان بیان کرد: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید از ظرفیت ‌های مردمی استفاده کنیم چرا که در این صورت این احساس به جامعه منتقل می ‌شود که مردم خود صاحب امور هستند و همین انگیزه آنها برای فعالیت را مضاعف می ‌کند.

زاهدی یادآور شد: در برنامه ‌ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم باید شرایط خاص استان ‌ها به صورت جداگانه مد نظر قرار گیرد و با لحاظ آن شرایط برای مقابله با جرم در آن استان برنامه ‌ریزی شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که پیشگیری از وقوع جرم یک کار فراقوه‌ای است و برای ایجاد امنیتی پایدار مشارکت مردمی و تعامل دیگر دستگاه ها با قوه قضایه ضروری است.

استاندار کردستان گفت: وظایف همه دستگاه‌ ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید تفکیک شود تا آسیب ها شناسایی و راه های مقابله با آن بررسی شود.

زاهدی اظهار داشت: در حال حاضر حجم وسیعی از جرائمی که در جامعه رخ می ‌دهد نیازمند برنامه ‌ریزی برای پیشگیری است و در این حوزه باید با اولویت‌ بندی وارد عمل شد.

وی افزود: دلیل برخی جرم‌ هایی که در جامعه به وقوع می ‌پیوندد عدم آشنایی کافی شهروندان با قانون است که بهترین راه برای جلوگیری از وقوع این گونه جرم ‌ها آشنا کردن مردم با مواد قانون است.

استاندار کردستان بیان کرد: راه ‌اندازی شبکه ای توسط رسانه‌ ملی با عنوان شبکه قانون می تواند در کاهش جرایم و آشنایی مردم با قانون موثر باشد.