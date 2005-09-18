شناسنامه فني ساختمان در وزارت مسكن مانده است

دكتر حمزه شكيب با اشاره به تهيه طرح شناسنامه فني براي ساختمانهاي تهران از سوي شوراي شهر و شهرداري ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت : به دنبال آماده شدن اين طرح ، مسئولان وزارت مسكن و نظام مهندسي كشور مدعي شدند چنين طرحي بايد از كانال اين وزارتخانه و به صورت كشوري ابلاغ شود .

وي افزود : بر همين اساس شوراي شهر پذيرفت طرح به وزارت مسكن و شهرسازي ارجاع شود و آنها نيز بر روي آن اصلاحاتي انجام دادند و در نهايت موافقت خود را با ارايه چنين طرحي اعلام كردند .

شكيب در عين حال از آخرين اقدامات وزارت مسكن براي صدور شناسنامه فني ساختمان در دولت قبلي اظهار بي اطلاعي نمود و گفت : پيگير برگزاري جلسه اي با آقاي سعيدي كيا هستم تا اين موضوع را دوباره دنبال نمايم .

عضو شوراي شهر تهران در خصوص اينكه مي توان اذعان داشت با ارجاع طرح مذكور به وزارت مسكن ، اين طرح منتفي شده است ، اظهار داشت : اصلا چنين چيزي نيست و طرح همچنان به قوت خود باقي است و فقط منتظر عملياتي شدن آن هستيم .

شايان ذكر است ، شوراي شهر تهران در يكصد و شانزدهمين جلسه علني خود(1/10/83) جزئيات طرح صدور شناسنامه فني ساختمان را به تصويب رساند كه بر اساس ماده واحده اين مصوبه ، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي پيشنهاد مي شود در راستاي انجام وظايف قانوني به ويژه در اجراي مواد فصل نهم آيين نامه اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، بر اساس دفترچه پيوست شناسنامه فني ساختمان كه به تاييد نمايندگان دستگاههاي ذي ربط رسيده ، اقدام كند .