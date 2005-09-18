عفونت بيمارستاني ؛ بيمار تا پاي مرگ مي رود !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس آمارهاي موجود از هر 10هزار نفر ايراني يك نفر دچار نقص ايمني بدن است كه اين مشكل مي تواند به علت مواردي نظير عوامل ژنتيكي به عنوان علل اوليه و سوء تغذيه به عنوان علل ثانويه ايجاد شود و مي تواند سيستم دفاعي بدن را در برابر بيماري ها مختل كند.

بررسي هاي كارشناسان بهداشت محيط بيمارستانها در وزارت بهداشت نشان داده كه 20 تا 25 درصد بيماران بستري شده در بيمارستانهاي كشور دچار عفونت هاي بيمارستاني مي شوند و اين مشكل علاوه بر اينكه ممكن است باعث ايجاد مشكلات جبران ناپذيري در خصوص جسم بيمار شود، هزينه هاي بيمارستاني را تا 3 برابر افزايش مي دهد و اين در صورتي است كه بسياري از مردم حتي نسبت به پرداخت هزينه هاي درمان معمولي خود در بيمارستانها ناتوانند.

فقدان اطلاعات مستند از ميزان عفونت هاي بيمارستاني در كشور

رييس اداره بيماري منتقله از آب و غذا وعفونت هاي بيمارستاني وزارت بهداشت ، درباره ميزان عفونت هاي بيمارستاني در كشور مي گويد : نظام كنترل عفونت هاي بيمارستاني، نظام جديدي است كه استقرار آن به فعاليت هاي زير بنايي در برنامه ريزي و تامين دستورالعمل علمي و قابل قبول همچنين به ايجاد زمينه هاي آموزشي در سطوح مختلف براي شناسايي آن، بستگي دارد.

دكتر محمود سروش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد : با تشكيل كميته علمي كشور، دستورالعمل جامع و قابل قبول براي همه گروه هاي علمي بايد وجود داشته باشد چون هم اكنون ميزان عفونت هاي بيمارستاني در حد قابل قبولي نبوده و بسياري از اطلاعات موجود در كشور در اين زمينه، اطلاعات مستند نيست.

وي ادامه مي دهد : كشور نيازمند زير ساختهاي بيمارستانها، وضعيت محيطي بيمارستانها و بهداشت آنها در حد قابل قبول است و در اين خصوص مديران بيمارستانها بايد آگاهي هاي لازم در مورد كنترل عفونت هاي بيمارستاني، اعتقاد به عفونت بيمارستاني به عنوان مشكل عمده را داشته باشند .

عدم وجود عفونت در بيمارستان نشان از عدم كنترل كيفي دارد

سروش اظهار مي دارد : افزايش آگاهي مديران بيمارستانها ، پذيرفتن مساله كنترل عفونت بيمارستانها، تقويت كميته كنترل عفونت بيمارستاني در داخل بيمارستان و حمايت از اين كميته ها، همگامي با معاونت بهداشتي، پذيرفتن تجربه ها و دستورالعمل هاي كميته كشوري مي تواند در كاهش ميزان اين عفونت ها در كشور موثر واقع شده و مي توان ميزان آن را در حد قابل قبول نگه داشت .

وي تصريح مي كند : نمي توان درصد عفونتهاي بيمارستاني را در كشور تخمين زد اما ميانگين اين عفونت ها در كشورهاي در حال توسعه كه ايران نيز جزئي از آنهاست 10 تا 15 درصد است و اين ميزان حتي در بهترين و مجهزترين بيمارستانهاي كشورهاي پيشرفته نيز بيش از 5 درصد است . بنابراين اگر مدير بيمارستاني ادعا كند كه در بيمارستان تحت پوشش خود، عفونت بيمارستاني وجود ندارد دليل بر اين است كه عفونت هاي بيمارستان خود را به خوبي كنترل نكرده و نسبت به آن آگاهي ندارد .

بخش هاي آلوده بيمارستانها تعطيل مي شود

سروش در خصوص فقدان اطلاعات مستند درباره ميزان عفونت هاي بيمارستاني كشور مي گويد : اطلاعات كشور بر مبناي نظام مراقبت نوين كنترل عفونت است كه دستورالعمل هاي مربوط به آن هم اكنون در حال طراحي و تدوين است و به دنبال تدوين آن، نظام كنترل عفونت بيمارستاني با ارتباط با سلامت وزارت بهداشت و درمان كشور اين اطلاعات را ارائه مي كند.

وي با بيان اينكه ميزان بيماريهاي ناشي از عفونت هاي بيمارستاني در كشور 10 تا 15 درصد است، تصريح مي كند: اگر ميزان عفونت بخشي از بيمارستاني بيش از حد باشد به طور حتم آن بخش از بيمارستان توسط وزارت بهداشت و درمان تا زمان رفع مشكل عفونت بيمارستاني تعطيل خواهد شد كه البته در اين مورد مسوولان بيمارستان بايد خودشان اقدام كنند چرا كه در اين خصوص مسوول هستند.

به هرحال تا زماني كه اطلاعات درست و دقيقي از ميزان اين عفونت ها در كشور وجود نداشته و كميته هاي كنترل اين عفونت ها در بيمارستانها توجه و دقت لازم را نداشته باشند اين مشكل وجود داشته و حتي روند افزايشي را خواهد داشت همچنين مديران بيمارستان نيز در صورت ايجاد اين مشكلات در بيمارستان ها نسبت به پذيرش آن خودداري خواهند كرد.