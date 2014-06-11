خانواده بیشترین تأثیر را در پی ریزی هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده عصر چهارشنبه در نشست کمیته فرهنگی شهرستان دامغان که با حضور مدیران و کارشناسان فرهنگی دستگاه های اجرای شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: باید با آسیب شناسی حوزه فرهنگ به دغدغه های مقام معظم رهبری در این بخش مهم توجه کنیم.

وی اضافه کرد: دستگاه های فرهنگی در تحقق شعار سال 93 نقش اساسی دارند و باید با تعامل و همفکری به تقویت این بخش بپردازیم.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان دامغان تأکید کرد: موضوعات و مشکلات فرهنگی باید با نگاه ویژه و تخصصی و با ارائه راهکارهای مناسب و قابل اجرا بررسی شود.

مویدی زاده تشکیل ستادهای فرهنگی را مهم و ضروری دانست و افزود: کمیته های فرهنگی می توانند با رویکردی کارشناسی به بحث فرهنگ بپردازند و به گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در جامعه کمک کنند.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه خانواده سازنده اصلی فرهنگ جامعه است گفت: کوچکی نهاد خانواده، نشانة کم اثر بودن آن در ساختن فرهنگ جامعه نیست بلکه بیشترین تأثیر را در پی ریزی هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی دارد.

در این نشست هر یک از کارشناسان فرهنگی به بیان نقطه نظرات خود در زمینه تحقق شعار امسال که اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است پرداختند.