مدافع صباي قم به نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا پيوست

به گزارش خبرنگار مهر، دقيقا روز نهم خردادماه سال 1391 بود كه مسئولان وقت باشگاه صبای قم در ادامه تلاش برای جذب بازیکنان مورد نظر، سعيد لطفي هافبک تیم فوتبال راه آهن تهران را برای حضور در دوازدهمين دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جذب کردند و حالا اين بازيكن بعد از دو فصل بازي با پيراهن صباي قم از اين تيم جدا شد.

در حالی که مهلت نقل و انتقالات چهاردهمين دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از روز اول خرداد ماه آغاز شده است و تا روز اول مرداد ماه يعني يك هفته پيش از شروع ليگ چهاردهم ادامه خواهد داشت، صبای قم نیز برای جذب بازیکنان مورد نظر خود در تلاش است اما يكي از بازيكناني كه از اين تيم رسما جدا شد سعيد لطفي است كه از فصل آينده در نفت تهران توپ خواهد زد.

در فاصله باقی مانده تا پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، سعيد لطفي چهارمين بازيكني است كه بعد از غلامرضا عنايتي، اكبر صادقي و كيوان امرايي بي سر و صدا از تیم فوتبال صبای قم جدا شده و راهي يك تيم ديگر ليگ برتري مي‌شود.

سعید لطفی یکی از بازیکنان خلاق و با کیفیت صباي قم در دو فصل گذشته مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس است که با نظر مساعد عليرضا منصوريان سرمربي جوان تيم نفت تهران راهي اين تيم تهراني شد زيرا لطفي در تيم ملي اميد شاگرد منصوريان بود.

لطفی در آغاز لیگ دوازدهم نیمکت نشین دو بازیکن به نام‌های محمدامین آرام طبع و مجید هوتن در سمت چپ خط دفاعی صبای قم بود اما با مصدومیت آرام طبع در هفته دوم لیگ و همچنین اخراج مجید هوتن در بازی هفته سوم لیگ دوازدهم، آرام آرام به ترکیب اصلی صبای قم وارد شد و بازی به بازی توانست نظر مساعد کادر فنی تیم صبای قم را جلب کرده و بهترین بازیکن این تیم در سمت چپ خط دفاعی صبا لقب بگیرد و تا پایان دوازدهمين دوره ليگ برتر نیز در ترکیب اصلی تیم صبا باشد.

لطفي كه در ليگ سيزدهم نيز عضو صباي قم بود به دليل مصدوميت چندين هفته بازي‌هاي صبا را از دست داد و حالا با رفع مصدوميتش براي نفت تهران بازي مي‌كند در حالي كه وي قبلا به عنوان مدافع تیم راه آهن نيز در لیگ برتر حضور داشته است.