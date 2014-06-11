جشنواره آش سنتی در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در مراسمی با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین اولین جشنواره آش های سنتی قزوین در محل بوستان بانوان قزوین افتتاح شد.



این جشنواره به همت سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین و دانشگاه علوم پزشکی استان با شعار"یک عمر سلامت با خود مراقبتی" برگزار شده است.



جشنواره آش سنتی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از غذاهای سالم و بهداشتی در قزوین برگزار شده و شرایط برای شرکت بانوان به عنوان قشر تأثیر گذار در سلامت خانواده و جامعه فراهم شده است.



سعید وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در مراسم افتتاح بیان کرد: با برگزاری این جشنواره ها ضمن تشویق خانواده ها به استفاده از غذای سنتی و سالم زمینه فرهنگ سازی برای تغذیه سالم فراهم می شود.



وی افزود: خوشبختانه بانوان قزوین از این جشنواره بخوبی استقبال کرده اند و امیدواریم بتوانیم این برنامه های فرهنگی و مفرح را در طول سال با همکاری خانواده ها بیشتر برگزار کنیم.



در این جشنواره به نفرات برتر هدایایی داده می شود.

