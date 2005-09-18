آموزش فراگير قرآن كريم در ماه رمضان اجرا مي شود

حجت الاسلام ياسرموحد فرد عضو هيئت مديره كانون غير دولتي "پژوهشهاي راهبردي" در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: جوانان ايراني در سه سال اخير كارهاي مقدماتي و برنامه ريزي 20 هزار خطي را طراحي كرده اند و محتواي اين برنامه ها كه بازي و فعاليتهاي فرهنگي را شامل مي شود، تمدن و فرهنگ اسلامي - بومي مورد توجه قرار گرفته، اما بدليل عدم حمايت مسئولان اين برنامه ها هنوز اجرايي نشده است .

وي بر ضرورت آموزش قرآني به كودكان با بهره گيري از فن آوري جديد تأكيد كرد و افزود : با توجه به اينكه ما در كشور سازه ها و برنامه ريزي هاي دقيقي در اين زمينه داريم، لازم است كه متوليان، از اين شيوه آموزش قرآن حمايت كنند .

وي افزود: در فعاليتهاي قرآني و در زمينه آموزش قصص قرآني، استفاده ازروشهاي خلاق و نوآورانه الزامي بنظر مي رسد چرا كه در نهايت به دروني شدن و نهادينه شدن اين مفاهيم در كودكان منتهي مي شود .

موحد در ادامه برتوليد محصولات فرهنگي تأكيد كرد و گفت : در حال حاضر در كشور ابزار لازم براي توليد محصولات فرهنگي با استفاده از فن آوري جديد فراهم است و اين امكان را به مسئولان فرهنگي مي دهد كه به توليد نرم افزارهاي آموزشي در فضاي سه بعدي بپردازند .

وي در ادامه گفت: باتوجه به محتواي غني كه عرفان، اخلاق و مباحث نظري ما در دين اسلام دارد مي توانيم با بهره گيري از فن آوري روز، خود را به سطح جهاني برسانيم و فرهنگ خود را در عرصه فراملي معرفي كنيم .