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۲۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۵۰

از سوي فرهنگسراي قرآن و مؤسسه شكوفه هاي فرهنگ

آموزش فراگير قرآن كريم در ماه رمضان اجرا مي شود

آموزش فراگير قرآن كريم در ماه رمضان اجرا مي شود

برنامه آموزش فراگير قرآن كريم، طي ماه مبارك رمضان از سوي فرهنگسراي قرآن و مؤسسه شكوفه هاي فرهنگ اجرا خواهد شد .

حجت الاسلام ياسرموحد فرد عضو هيئت مديره كانون غير دولتي "پژوهشهاي راهبردي" در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: جوانان ايراني  در سه سال اخير كارهاي مقدماتي و برنامه ريزي 20 هزار خطي را طراحي كرده اند و محتواي اين  برنامه ها كه بازي و فعاليتهاي فرهنگي را شامل مي شود، تمدن و فرهنگ اسلامي - بومي مورد توجه قرار گرفته، اما بدليل عدم حمايت مسئولان اين برنامه ها هنوز اجرايي نشده است .

وي  بر ضرورت آموزش قرآني به كودكان با بهره گيري از فن آوري جديد تأكيد كرد و افزود : با توجه به اينكه ما در كشور سازه ها و برنامه ريزي هاي دقيقي در اين زمينه داريم، لازم است كه متوليان، از اين شيوه آموزش قرآن حمايت كنند .

وي افزود: در فعاليتهاي قرآني و در زمينه آموزش  قصص قرآني، استفاده ازروشهاي خلاق و نوآورانه الزامي بنظر مي رسد چرا كه در نهايت به دروني شدن و نهادينه شدن اين مفاهيم در كودكان منتهي مي شود .

موحد در ادامه برتوليد محصولات فرهنگي تأكيد كرد و گفت : در حال حاضر در كشور ابزار لازم براي توليد محصولات فرهنگي با استفاده از فن آوري جديد فراهم است و اين امكان را به مسئولان فرهنگي مي دهد كه به توليد نرم افزارهاي آموزشي در فضاي سه بعدي بپردازند .

وي در ادامه گفت: باتوجه به محتواي غني كه عرفان، اخلاق و مباحث نظري ما در دين اسلام دارد مي توانيم با بهره گيري از فن آوري روز، خود را به سطح جهاني برسانيم و فرهنگ خود را در عرصه فراملي معرفي كنيم .

کد مطلب 230988

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