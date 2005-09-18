رايس: ايران با بحث هاي واقعي بن بست مسائل هسته اي را باز كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، كاندوليزا رايس از اظهار نظر فوري درباره پيشنهاد احمدي نژاد در خصوص برنامه هسته اي خودداري كرد، اما گفت : تهران بايد تلاش كند با بحث هاي واقعي از بن بست ايجاد شده خارج شود.

رايس در خارج از سالن مجمع عمومي اعلام كرد كه وقت نداشته است پيشنهاد احمدي نژاد را مبني بر مشاركت شركت هاي خارجي در غني سازي اورانيوم در ايران مطالعه كند .



وي افزود: اميدوارم ايران با ديگر كشورهاي جهان درباره برنامه هسته اي بحث هايي واقعي را انجام دهد.

وزير امورخارجه آمريكا از ايران خواست گفتگو با سه كشور اروپايي كه قصد داشتند انگيزه هاي اقتصادي و امنيتي به ايران ارائه دهند، را از سر بگيرد.

رايس گفت : هم اكنون زمان براي ديپلماسي باقي است، اما ايران بايد به مذاكرات بازگردد.

وي كه پس از ديدار با همتاي ليبيايي خود سخن مي گفت، ادعا كرد: مساله اين است كه پنهان كاري هاي گذشته ايران زمينه اي از عدم اطمينان را ايجاد كرده است و كشورها نگران هستند تهران بازهم به تعهدات بين المللي خود احترام نگذارد.

كاندوليزا رايس گفت : پيشنهاد اروپايي ها براي ارائه سوخت هسته اي به ايران به همين دليل ارائه شده است.