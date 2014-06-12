فراهم سازي بسترهاي فرهنگي با توجه به شعار سال وظیفه شوراها است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی شهرداران و اعضاي شوراهاي شهر چناران، گلبهار، گلمكان، طرقبه، شانديز و كلات صبح پنجشنبه در محل مجتمع تشريفات آفرينش چناران برگزار شد.

علي حسيني فرماندار چناران در این كارگاه آموزشي ابراز کرد: جايگاه قانوني شوراها جايگاهي رفيع است به طوري كه هشت اصل قانون اساسي به جايگاه اين نهاد مردمي و خدمتگذار اشاره كرده است.

وی افزود: اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها باید ارتباطی قانوني، منطقي و عزتمند بين سازمانهاي دولتي داشته باشند .

حسینی با اشاره به اصل چهار قانون اساسي ادامه داد: فراهم سازي بسترهاي فرهنگي از فعاليتهاي شوراهاي اسلامي و از نكات مهمی است كه شورا ها وظیفه دارند با توجه به شعار سال از سوي مقام معظم رهبري بیشتر مورد توجه قرار دهند.

فرماندار شهرستان چناران با اشاره به فعاليت كميته تطبيق مصوبات گفت: با توجه به اينكه مصوبات شوراها بايد در كميته تطبيق بررسي شود و آن كميته در فرمانداري مستقر است لكن براي آن ساختار اداري در نظر نگرفته شده است.

حسيني در بخش ديگري از سخنان خود به معرفي شهرستان چناران اشاره كرد و گفت: شهرستان چناران موقعيت و جايگاه خاصي در استان دارد اين شهر به عنوان ميقات الرضا(ع) نام گرفته است و کشاورزي، صنعت و گردشگري سه ويژگي مهم اين شهرستان است.

وي افزود: احداث بزرگترين مجتمع دانشگاهي و تنها دانشگاه علوم و فناوري هاي نوين و احداث بيشترين واحد مسكن مهر در حوزه شهرستان چناران از نكات قابل توجه اين شهرستان است.

در ادامه رئيس شوراي اسلامي شهر چناران گفت: رسالت تك تك اعضاي شوراهاي اسلامي در مقابل مسئوليتشان اعتبار اجتماعي و قانوني است كه مردم به شوراها بخشيده اند.

زهرا راوي با بیان اینکه این وظیفه ای بسيار سنگين است افزود: آشنایی اعضاي شوراها با دانش و فن كار در اموري كه به آنها واگذار شده است باعث توسعه شهر خواهد شد.

شهردار چناران هن در ادامه گفت: رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر باعث افزایش مشکلات برای شهرداریها شده است.

محمود قهروي افزود: اداره مطلوب شهرها و ارائه خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی مستلزم کسب منابع و هزینه است و شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی می بایست مدیریت بهینه ای در منابع درآمدی و هزینه های شهری را اعمال کنند.

وي ادامه داد: از مهمترین تنگناها و مسائل شهرداریها می توان به قدیمی بودن قوانین شهرداری و عدم تناسب آن با نیازهای جدید شهروندان ، تداخل قوانین شهرداری با سایر دستگاهها و تضعیف جایگاه شهرداری در برابر وظایف قانونی سایر دستگاهها اشاره كرد كه اميدواريم با نگاه مدبرانه دولت اعتدال اين مشكلات حل شود كه بتوانيم در توسعه شهر قدم برداريم.