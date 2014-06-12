کلید دار جدید دانشگاه تهران معرفی شد/ سرگردانی دانشجویان ایرانی در نروژ

سرگذشت دانشجویان نروژی

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجایی که هنوز مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در نروژ ادامه دارد و به گفته معاون بورس سازمان امور دانشجویان هیچ یک از این دانشجویان بورسیه دولتی نیستند، غلامی - در این هفته اعلام کرد که مشکلاتشان از طریق وزارت امور خارجه در حال پیگیری است.

اداره مهاجرت نروژ (UDI) که مسئولیت صدور ویزای اقامت را برعهده دارد در روزهای اخیر به بهانه تحریم ها به شماری از دانشجویان ایرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ویزای اقامت نمی دهد و این تصمیم را با این توجیه اتخاذ کرده است که ممکن این دانشجویان فناوری حساس را به ایران منتقل کنند.

تغییر یک قانون بعد از 26 سال

بالاخره شورای انقلاب فرهنگی دست به کار شد و یک قانون 26 ساله را تغییر داد. در این هفته اعلام شد که قرار است قانون هیأت های امنای دانشگاههای کشور که سال 67 مصوب و ابلاغ شده بود تغییر موثرتری داشته باشد و در واقع یک قانون جدید ابلاغ شود.

بر این اساس، لازم است که قانون فوق از حالت اداری خارج شده و به دور از سیاست زدگی، تصویب شود.

طلسمی که شکست

دانشگاه تهران بالاخره رئیس جدید خود را پس از حاشیه های 4 ماه گذشته شناخت اما حرفها و حدیثها همچنان ادامه دارد. در این هفته محمود نیلی احمدآبادی که از گزینه های رای آورده از صندوق رای 50 استاد پیشکسوت دانشگاه تهران بود با حکم فرجی دانا به عنوان سرپرست این دانشگاه معرفی شد. نیلی احمد آبادی فعلاً باید منتظر باشد تا به شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تایید حکم ریاست، معرفی شود.

یک تغییر در دانشگاه آزاد

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در این هفته تغییر کرد. ناصر اقبالی که در سال 91 با حکم فرهاد دانشجو به عنوان رئیس این مرکز حساس منصوب شد در این هفته با پایان یافتن حکمش، از مرکز آزمون خداحافظی کرد.

اقبالی پیش از این و در زمان مدیریت جاسبی بر دانشگاه آزاد هم رئیس مرکز آزمون بود. وی هم اکنون دبیر شورای تنظیم بخشنامه های دانشگاه آزاد شده است.

بازار داغ تکذیبیه های وزارت علوم برای رسانه ها

در این هفته برخی رسانه ها خبر از تغییر و تحولات روسا و سرپرستان تازه منصوب شده دانشگاهها می دادند اما در این میان روابط عمومی وزارت علوم هم بیکار ننشسته و برای این اخبار تکذیبیه و جوابیه ارسال می کرد. تکذیبیه ها و جوابیه هایی که در نهایت مشخص شد بازهم خبر رسانه ها صحت داشت !

جنجال های جلسه 13 خردادماه شورای عالی انقلاب فرهنگی

با وجود گذشت بیش از یک هفته از برگزاری جلسه 13 خردادماه شورای عالی انقلاب فرهنگی اما هنوز هم جنجالهای این جلسه در حال رسانه ای شدن است. منابع آگاه حاضر در شورا که نمی خواهند نامشان فاش شود در کنار برخی دیگر از اعضای شورا که به صراحت صحبت می کنند، منبع اطلاع رسانی این هفته خبرنگاران بودند.

به عنوان مثال دو نفر از اعضا در حالی که تمایل نداشتند نامشان اعلام شود تاکید کردند که رئیس جمهور در این جلسه به وزیر علوم در خصوص روند انتصابات دانشگاهها تذکر داده است. اما در عین حال غلامعلی حداد عادل به صراحت اعلام کرد که یکی از روسای دانشگاه در این جلسه رای نیاورده و وزیر علوم ناچار است فرد دیگری برای سرپرستی این دانشگاه معین کند.

پرونده ها بورسیه ها به کجا رسید

تکلیف 3 هزار بورسیه که در دولت قبلی حکم بورس گرفته بودند تا حدی مشخص شد. اما از نظر برخی از مقامات مسئول انتقاد اینجاست که چرا این جریان پیش از تعیین تکلیف رسانه ای شد. آخرین خبرها حاکی از این است که مسئولان سابق و فعلی وزارت علوم درباره پرونده بورسیه ها پاسخگو باشند و این افراد نیز مشغول به تحصیل باقی بمانند.

دستورات رئیس جمهور به فرجی دانا

از آنجا که صدای رئیس جمهور در انتصابات فرجی دانا در آمده است، وی خطاب به وزیر علوم اعلام کرده که نباید در انتصاب روسای دانشگاهها شائبه انتخابات پیش آید. این مطلب را برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردند. از سوی دیگر بالاخره فرجی دانا در مقابل رئیس جمهور و اعضای این شورا کوتاه آمد و مقرر شد روند معرفی سرپرست دانشگاه تهران به شورا هم مثل سایر سرپرستان دانشگاهها صورت گیرد.