بستر مناسب برای تبادلات تجاری بین منگستائو و گلستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو ظهر پنجشنبه در نشست هیات تجاری قزاقستان و گلستان در اتاق بازرگانی اظهار کرد: استان گلستان با یک میلون و 700 هزار نفر جمعیت می تواند بازار واردات خوبی برای کشور قزاقستان باشد و با توجه به ظرفیت های کشاورزی و صنعتی و معدنی زمینه برای صادرات محصولات ما نیز به0 قزاقستان فراهم است.

وی ادامه داد: ما از این هیات تجاری دعوت می کنیم تا با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای فراوان استان در عرصه های صنایع لبنی و کشاورزی از قابلیت های استان دراین دوزمینه بازدید کنند.

وی تصریح کرد: به دلیل این که استان گلستان از بزرگترین تولید کنندگان گندم در منطقه و جهان است و با توجه به نیاز ایران به واردات گندم، این موضوع می تواند زمینه ارتباط تجاری دو طرف باشد.

حسینقلی قوانلو اظهار کرد: کشور قزاقستان با توجه به این که از تولید کنندگان مواد اولیه فولاد است وما نیز خواستار مشارکت با این کشور در سرمایه گذاری مشترک فولاد هستیم.

وی تصریح کرد: ما آمادگی همه نوع همکاری برای رشد مراودات فرهنگی و تجاری بین دوکشور و دو استان منگستائو و قزاقستان هستیم و امیدوار هستیم با رفع تحریم‌ها جهشی در مراودات دو کشور فراهم شود.