پروژه هسته‌ اي ايران، شفاف ‌ترين پروژه هسته ‌اي در جهان است// 60 درصد برنامه من بر روي جوانان متمركز است// خبرنگاران راستي و درستي را به ملت ها منتقل مي‌ كنند// ما ملتي صلح ‌جو هستيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت رياست جمهوري، رئيس جمهوري در پاسخ به سوال يك خبرنگار آمريكايي مبني بر اينكه چرا ايران با وجود داشتن فرهنگي غني و پايبندي به‌ صلح، خواهان غني‌ سازي اورانيوم است، گفت: آيا شما فكر مي ‌كنيد كشوري كه از نظر فرهنگي غني است نيازي به برق، پزشكي و مهندسي ندارد؟

وي افزود: سوخت فسيلي روزي به پايان خواهد رسيد و اين در حالي است كه كشورهاي ديگر كه داراي توليدي معادل 4 برابر توليد نفت ايران هستند، نيرو گاههاي هسته ‌اي متعددي دارند .

ما ملتي آگاه، شجاع، با تدبير، با فرهنگ غني، قدرت سياسي و اقتصادي را در اختيار داريم

رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: ما در دو برنامه پنج ساله آتي به 20 هزار مگاوات برق نياز داريم كه اين با نيروگاههاي هسته‌ اي توليد خواهد شد و در اين زمينه ما بايد به طور مناسبي سرمايه‌ گذاري كنيم .

خبرنگاري از رئيس جمهوري در زمينه استفاده وي از لحن تهديدآميز و نيز موضع ايران درباره كميته مستقل تحقيق بين‌ المللي قتل "رفيق حريري" نخست وزير سابق لبنان را جويا شد.

احمدي نژاد در پاسخ گفت: من لحن تهديد آميزي نداشتم. من معمولا از صلح و امنيت در سخنراني ‌هاي خود استفاده كرده و سعي كرده‌ام به ريشه ‌يابي تهديدها بپردازم و آنها را از بين ببرم .



وي افزود: ما در اين زمينه ابزارهاي بسياري را در اختيار داريم. ما ملتي آگاه، شجاع، با تدبير، با فرهنگ غني، قدرت سياسي و اقتصادي را در اختيار داريم. در طول جنگ 8 ساله بسياري از قدرتها عليه ما جنگيدند، اما ما به اراده ملت بزرگ ايران اتكاء داشتيم، هيچ قدرتي بزرگتر از آن نيست.

رئيس جمهوري تاكيد كرد: آنها كه فكر مي ‌كنند با انباشتن سلاحهاي هسته ‌اي خود به تفوق بر ديگر كشورها دست خواهند يافت سخت اشتباه مي‌ كنند. اين افكار عمومي مردم كشورهاي مختلف است كه آينده جهان را تعيين خواهد كرد و اراده ملتها در برابر سلاحهاي كشتار جمعي شكست نخواهد خورد .

وي، در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار در زمينه قتل رفيق حريري گفت: قتل وي مايه تاسف و اندوه است. ما در اين زمينه بسيار مشكوك هستيم. اين حادثه ‌اي بود كه مي‌توانست وحدت لبنان را به مخاطره بيندازد و ما اين ترور را توسط هركس و هر گروهي كه انجام شده باشد، محكوم مي ‌كنيم .

دوربين‌هاي آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي در نيروگاه بوشهر مستقر شده و ما تنها كشوري هستيم كه مردم معمولي نيز مي ‌توانند از تاسيسات آن بازديد كنند و پروژه هسته‌اي ايران، شفاف ‌ترين پروژه هسته ‌اي در جهان است

احمدي نژاد در پاسخ به سوال خبرنگاري در زمينه امكان بازديد خبرنگاران خارجي از تاسيسات هسته‌ اي بوشهر براي اطمينان يافتن از برنامه‌هاي مسالمت آميز هسته‌ اي ايران گفت: ما تحت نظارت آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي قرار داريم و دوربين‌هاي اين آژانس نيز در اين نيروگاه نصب شده ‌اند و مردم عادي نيز روزانه از آن بازديد مي‌كنند و مساله‌ اي در اين ميان وجود ندارد.



رئيس جمهوري در پاسخ به سوالي در زمينه پيوستن آفريقاي جنوبي به سه كشور اتحاديه اروپا اظهار داشت: اين مذاكرات محدود به كشورهاي خاصي نيست و من آز آقاي "امبكي" رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي در اين زمينه تشكر مي‌كنم.

وي در واكنش به سخنان نخست وزير هند مبني بر اينكه دهلي نو خواهان يك قدرت هسته ‌اي در منطقه نيست گفت: اين مساله‌ اي غيرعادي نيست. ما از آغاز گفته ‌ايم كه تمامي فعاليت هاي ما مسالمت ‌آميز و در چارچوب پادمان "ان پي تي" و مقررات آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي است .

احمدي نژاد خطاب به اين خبرنگار گفت: من از شما مي خواهم تا به آنچه كه مي ‌گويم دقيقا توجه كنيد، از طريق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طي دو سال اخير 1200 نفر تاكنون از تاسيسات ما بازرسي به عمل آورده ‌اند و ما بيش از 300 سند را به آن تسليم كرده ‌ايم كه اين در تاريخ 34 ساله اين آژانس بي سابقه بوده است .

رئيس جمهوري افزود: دوربين‌هاي آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي در نيروگاه بوشهر مستقر شده و ما تنها كشوري هستيم كه مردم معمولي نيز مي ‌توانند از تاسيسات آن بازديد كنند و پروژه هسته‌اي ايران، شفاف ‌ترين پروژه هسته ‌اي در جهان است .

وي تاكيد كرد: ماده 4 "ان پي تي" تصريح كرده است كه، همه كشورها مي توانند از چرخه سوخت انرژي هسته ‌اي برخوردار باشند، همچنين ماده 3 "ان.پي.تي" مي ‌گويد، اين حقوق را نمي ‌توان از كشوري سلب كرد و جالب تر از همه، ماده 6 پيمان منع تكثير سلاح هسته ‌اي است كه مي‌گويد، "آژانس ملزم به كنترل توسعه سلاحهاي هسته‌اي و خلع سلاح هسته‌ اي در جهان است" و متاسفانه حتي يك گزارش و يك بازرسي از كشوري كه داراي سلاح هسته‌ اي است و در گذشته از سلاح هسته‌اي استفاده كرده و ملتي را روزانه با سلاح هسته‌اي مورد تهديد قرار مي دهد به عمل نيامده است .

وي افزود: اين به مفهوم طبقاتي كردن ملتها به شهروندان درجه يك، درجه دو و درجه سه است .



احمدي نژاد در تعريف خود از تروريسم گفت: ما معتقديم هرگونه اقدامي كه به كشتن و قتل عام افراد بي‌گناه بيانجامد، محكوم است و اگر كسي با سلاح كوچك افرادي را كه هيچگونه نقشي در مناقشات نداشته‌اند از پاي درآورد، او را تروريست مي‌دانيم .

رئيس جمهوري در پاسخ به سوالي در زمينه مصاحبه وي با يكي از رسانه‌هاي خارجي مبني بر در اختيار گذاشتن دانش هسته‌اي ايران به كشورهاي اسلامي و نيز ادامه كار فعاليتهاي هسته‌اي در نيروگاه نظنز گفت: ما در جستجوي خطر نيستيم و نمي‌خواهيم با مشكلات روبرو شويم .

وي در زمينه در اختيار گذاشتن دانش هسته ‌اي به كشورهاي اسلامي توضيح داد: اين نقل قول به طور ناقص منتشر شده بود كه بعدا تصحيح شد. فعاليت هاي ما براساس معاهده "ان پي تي" و مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و ما بيشترين ميزان همكاري را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته ‌ايم و نطنز بخشي از چرخه سوخت هسته‌ اي است .

احمدي نژاد به سوال يك خبرنگار اسراييلي پاسخ نگفت.

رئيس جمهوري در زمينه امضاي موافقتنامه امنيتي با عراق گفت: اوضاع امنيتي عراق يكي از نگراني‌هاي ماست و ما از وضعيت اين كشور نگران هستيم. مردم عراق روز و شب كشته مي‌شوند و اين دل هر انسان دردمندي را به درد مي‌آورد.

ايرانيان تقريبا همه هنرمندند و اين هنر را در قالب مراودات روزانه و اشعار بروز مي‌دهند - سابقه هنر در ايران چند هزار ساله است و ستاره‌ هاي هنر از ايران درخشيده‌اند

وي افزود: من در حاشيه نشست سران با رهبران كشورهاي همسايه عراق ديدار و مذاكره كردم كه در صورت امكان با همكاري يكديگر امنيت را به اين كشور بازگردانيم و از تمامي قدرت خود براي بازگرداندن امنيت استفاده كنيم .

رئيس جمهوري تاكيد كرد: مردم ما فقط از مرزهاي قانوين مي‌توانند عبور كنند و همه مرزهاي ما مسدود است، اما ما اطلاعاتي در دست داريم كه يك گروه تروريستي كه مقر آن در داخل عراق است، از مرزهاي جنوبي استفاده مي‌كند. آنها اعلاميه ‌اي منتشر كرده ‌اند و مقر آنها و مليت آنها بخوبي شناخته شده است .

خبرنگاري از رئيس جمهوري پرسيد كه بسياري از اعضاي كنگره آمريكا معتقدند كه فعاليتهاي هسته‌اي ايران مسالمت‌آميز نيست و خواستار واكنش رئيس جمهوري در اين زمينه شد . وي در پاسخ گفت: براساس مباني حقوقي متهم ‌كنندگان مي ‌بايستي براي اثبات ادعاي خود سندي ارايه دهند. براساس گزارش رسمي مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، هيچ انحرافي از برنامه‌هاي هسته‌اي ايران صورت نگرفته است، اما برخي از افراد عليرغم اين موضوع، از اين اظهارات بارها و بارها دفاع مي كنند.

وي افزود: من امروز صبح از خبرنگار "سي ان ان" در اين زمينه سوال كردم كه آنها به چه دليل اين اتهامات را وارد مي‌كنند. وي در پاسخ به سوال من گفت كه، آنها مي‌گويند كه شما اين نيت را داريد و من گفتم شما با نيت نمي توانيد درباره ما قضاوت كنيد. كشورهايي داراي سلاحهاي هسته‌اي بسياري هستند و تهديد مي‌كنند و حتي از گلوله‌هاي اورانيوم ضعيف شده در عراق استفاده كرده‌اند و من اين مساله را مساله ‌اي سياسي مي‌دانم .

رئيس جمهوري در پاسخ به سوال دوم اين خبرنگار در زمينه برنامه‌هاي دولت خود براي جوانان گفت: من برنامه‌هاي گسترده‌اي براي جوانان دارم و 60 درصد برنامه من بر روي جوانان متمركز است. اين برنامه‌ها در زمينه‌هاي فرهنگي، ورزشي، اقتصادي، كمك به مسكن و تحقيقات است .

خبرنگاري از رئيس جمهوري پرسيد: مشكل برنامه هسته‌اي ايران ريشه در روابط ايران و آمريكا دارد و راه حل آقاي احمدي نژاد را در اين زمينه جويا شد.

هنرمندان ايراني مقيم خارج از كشور براي ما عزيزند و ما فكر مي‌كنيم آنان عضوي از پيكره ملت عزيز ايران هستند

رئيس جمهور در پاسخ گفت: آقاي "البرادعي" گزارشي به آژانس ارايه داد كه داراي دو جنبه حقوقي و سياسي بود. در جنبه حقوقي تصريح شده بود كه، تمامي فعاليتهاي ما بر مبناي مقرات آژانس بين ‌اللملي انرژي اتمي استوار بوده و هيچگونه قصوري در اين زمينه صورت نگرفته است . اين گزارش داراي بخش سياسي نيز بود كه كساني كه با سياست آشنا هستند، كاملا مي‌دانند كه اين بخش براساس فشارهاي سياسي تنظيم شده است .

وي تاكيد كرد: ما به همكاري و تعامل خود با آژانس ادامه مي ‌دهيم. مساله اصلي اين است كه، كساني كه با اين مساله به طور سياسي برخورد مي كنند، بايد رويكرد خود را تغيير دهند.



رئيس جمهوري در پاسخ به سوالي در زمينه توجه دولت وي به هنرمندان ايراني مقيم خارج از كشور گفت: ما فكر مي ‌كنيم هنر بيان معنوي اعتقادات و آرمانهاي انسانها و ارائه تجلي لطيف است و از نوع آسماني است و انسان بدون هنر نمي‌تواند زندگي كند . "ايرانيان تقريبا همه هنرمندند و اين هنر را در قالب مراودات روزانه و اشعار بروز مي‌دهند. سابقه هنر در ايران چند هزار ساله است و ستاره‌ هاي هنر از ايران درخشيده‌اند."

وي تاكيد كرد: هنرمندان ايراني مقيم خارج از كشور براي ما عزيزند و ما فكر مي ‌كنيم آنان عضوي از پيكره ملت عزيز ايران هستند.

دكتر احمدي نژاد در اين زمينه گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برنامه هاي جديد و ابتكاري در اين زمينه دارد تا هنرمندان خارجي با جامعه هنري ايران در تماس باشند و دفاتر ما در جهان بزودي جزييات آن را اعلام مي‌كنند.

رئيس جمهوري اظهارات روز جمعه "جورج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در زمينه موافقت واشنگتن با استفاده ايران از انرژي هسته ‌اي را توسط ايران گامي به‌ سوي جلو خواند و در عين حال گفت: اگر منظور وي اين باشد كه ديگران سوخت را توليد كنند و به ما بفروشند اين براي ما پذيرفتني نيست.

من معتقدم كه آزادي كه هم اكنون در ايران وجود دارد، بي‌ همتاست و البته اين آزادي بايد در چارچوب قانون باشد

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي در زمينه نقش شوراي امنيت يادآور شد: شوراي امنيت مرجعي براي تامين امنيت ملتها و دفاع از حقوق آنهاست، اما اينكه كشوري و يا چند كشور بخواهند از طريق ارجاع مساله كشوري به شوراي امنيت آن را تهديد كنند، بيانگر آن است كه شوراي امنيت از نقش اصلي خود خارجي شده و به ابزاري در دست تعدادي از كشورها تبديل شده است.

رئيس جمهوري تصريح كرد: "شوراي امنيت نبايد اجازه اين موضوع را بدهد و كشوري را از حقوق لاينفك خود محروم كند. آمريكا و چند كشور اروپايي موضع روشني درقبال مواضع روشن ما ندارند. ما مي‌گوييم آموزه ‌هاي ديني و اعتقادي ما برخلاف توليد وتكثير سلاحهاي هسته ‌اي است و تمامي فعاليتهاي ما در چارچوب مقررات بين‌ المللي انجام مي‌شود و ما به همكاري خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قالب "ان پي تي" ادامه مي‌دهيم."

وي تاكيد كرد: معلوم است وقتي تهديد مي‌كنند، ملتهاي قدرتمند زير بار زور نمي‌روند. ما در روابط بين‌المللي تسليم قلدري نخواهيم شد و البته ديپلماسي ما به طور وقفه ناپذيري ادامه خواهد يافت .

دكتر احمدي نژاد افزود: هنگامي كه ما را مورد تهديد قرار مي ‌دهند بيانگر آن است كه، منطقي در اين زمينه وجود ندارند.

وي در پاسخ به سوالي درباره سياست هسته ‌اي ايران گفت: من سياست هسته‌اي ايران را چند دقيقه قبل در مباحث عمومي مجمع عمومي اعلام كردم .

رئيس جمهوري در پاسخ به سوالي درباره ميزان آزادي در ايران گفت: من معتقدم كه آزادي كه هم اكنون در ايران وجود دارد، بي‌ همتاست و البته اين آزادي بايد در چارچوب قانون باشد.

وي در پاسخ به سوال همين خبرنگار خارجي افزود: فلسفه و رويكرد من متفاوت از دولت قبلي است و من معتقدم مشاركت مردم و نظارت مردم بر فعاليت هاي دولت را بايد گسترش دهيم .

احمدي نژاد در اين همايش خبري با اشاره به استقلال قوه قضائيه و مجريه گفت: در ايران قوه قضائيه و قوه مجريه مستقل هستند و اين موضوعي مترقي است و اگر در ديگر نقاط جهان مي‌بينيد كه قوه قضائيه تحت تاثير قوه مجريه است، هيچگونه آزادي وجود نخواهد داشت زيرا قوه مجريه بسيار قدرتمند خواهد شد .

رئيس جمهوري در عين حال گفت: من به عنوان رئيس جمهوري در صورتي كه ببينم حقوق فرد و يا افرادي نقض شده ‌است، از تمامي قدرت خود براي استيفاي آن استفاده خواهم كرد.

وي در پاسخ به سوالي درباره ارزيابي خود از "نقشه راه" صلح خاورميانه - طرح مشترك آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل براي پايان دادن به مساله فلسطين گفت: من طرح نقشه راه را طرحي براي تسلط كامل بر خاور ميانه و منابع غني اين منطقه مي‌دانم و كليه كشورهاي منطقه با اين طرح مخالفند و تمامي توان خود را براي عدم تحقق آن به كار مي‌گيرند.

احمدي نژاد در آغاز اين همايش مطبوعاتي ضمن تشكر از خبرنگاران در زمينه حضور در اين نشست از تلاشهاي آنان در پيوند دادن ميان ملتها و شكافتن حقايق قدرداني كرد و گفت: نقش خبرنگاران نه تنها در پيگيري حقوق ملتها ارزشمند است بلكه آنان راستي و درستي را به ملتها منتقل مي‌كنند .

رئيس جمهوري خطاب به گروه كثيري از خبرنگاران، خبرنگاران عكاس و فيلمبرداران رسانه ‌هاي گروهي مختلف جهان كه در يكي از بزرگترين سالنهاي همايش سازمان ملل گرد آمده بودند تاكيد كرد: ما تمدني كهن را بنا كرده‌ايم و من از جانب ملت ايران آمده‌ام . ملت ايران، ملتي بزرگ، و داراي تمدن و فرهنگي غني است، به ميهمان نوازي شناخته شده و در تاريخ آن هيچ تجاوزي ثبت نشده است.

وي تصريح كرد: ما ملتي صلح ‌جو هستيم كه پيشرفت و رفاه ديگر كشورها را مي خواهيم.

من به عنوان رئيس جمهوري در صورتي كه ببينم حقوق فرد و يا افرادي نقض شده ‌است، از تمامي قدرت خود براي استيفاي آن استفاده خواهم كرد

وي از دبيركل سازمان ملل و همكاران وي براي برگزاري اين كنفرانس مطبوعاتي و نيز مردم شهر نيويورك تشكر كرد و افزود: اين قابل درك است كه اين اجلاس بر زندگي مردم شهر تاثير گذاشته و من مردم بسياري را ديدم كه در پشت چراغ قرمز در ترافيك به سر مي‌بردند. من از مامورين امنيتي سازمان ملل و همچنين پليس نيويورك نيز تشكر مي كنم. وضعيت امنيتي كامل بود. من از نيروهاي امنيت خود و نيروهاي امنيتي سازمان ملل نيز تشكر مي‌كنم بويژه هنگامي كه برخي از گروههاي تروريستي قبلا اعلام كرده بودند كه حضور فعالي در آمريكا خواهند داشت .

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود و قبل از پاسخ به سوالات خبرنگاران همچنين اظهار داشت: من فكرمي ‌كنم سازمان ملل نقش و مسئوليت مهمي در جلوگيري از طبقاتي كردن ملت ها به شهرونداني درجه يك، دو و سه دارد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: طبقاتي كردن ملتها خطر بزرگي است كه صلح و امنيت بين ‌المللي را به مخاطره انداخته و متاسفانه واژه ‌هاي مقدسي مانند مبارزه با سلاح كشتار جمعي و حقوق بشر به‌ ابزاري براي اهداف قدرتها تبديل شده و سازمان ملل بايد با اين مساله مبارزه كند.