هفت میلیون کد سهام در بازار وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر ،امیر حمزه مالمیر بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی راه کارهای تامین مالی شرکت ها در فرابورس که در اتاق بازرگانی مازندران، اظهار داشت: با توجه به نیاز اتاق بازرگانی در زمینه مسائل مالی شرکتهادر استان مازندران که نیاز به تامین مالی داشته اند این نشست تشکیل شد.

معاون ناشران و اعضای بورس تهران با اشاره به این که بانکها بیشتر از این نمی‌توانند نیاز مالی شرکت‌ها را برآورده کنند افزود: براساس همکاری که با بازار بورس مازندران انجام داده‌ایم مقرر شد تامین مالی شرکتها از طریق بازار بورس صورت گیرد.

وی گفت: بر همین اساس جلسه امروز تشکیل شد ونحوه تامین مالی شرکتهایی که دچار مشکل مالی هستند مورد بررسی قرار گرفت تا ابزار و امکاناتی که بازار بورس برای تامین مالی شرکتها می تواند ارائه کند تشریح شود.

مالمیر تصریح کرد: شرکتها بسته به نیاز خود می‌توانند با گرفتن مشاور و مشورت در فرابورس یا سهام عرضه کنند و یا اوراق مشارکت یا استثنا عرضه کنند و بر اساس نیازها شرکت‌های سرمایه گذاری مشورت لازم را ارائه خواهند کرد.

وی گفت: نسخه لازم برای شرکتها بر اساس مشاوره پیچیده خواهد شد تا راهکار مناسب ارائه و از بازار سرمایه تامین مالی مناسب صورت گیرد.

مالمیر افزود: بورس منطقه‌ای مازندران کلیه کارهای سرمایه‌ای را انجام می‌دهد و ما به صورت غیر رسمی با شرکت فرابورس و شرکت‌های دیگر تفاهم نامه‌هایی می‌نویسیم که به نوعی بورس منطقه ای هر استان فعالیتهای خودش ر ا انجام دهد و از طریق انتشار اوراق جدید در بازار سرمایه می توان زودتر به هدف رسید.

معاون ناشران و اعضای بورس تهران تاکید کرد: شرکتهای سهامی خاص بهتر است به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند.