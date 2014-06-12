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۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۳۰

در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی رهبر انقلاب؛

کارگروه ویژه مشاوره سلامت به ریاست دکتر ولایتی تشکیل جلسه داد

کارگروه ویژه مشاوره سلامت به ریاست دکتر ولایتی تشکیل جلسه داد

کارگروه ویژه مشاوره سلامت در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه روسای کارگروه مشاوره سلامت که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود، صبح امروز با ریاست دکتر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

در این نشست که با هدف بررسی چگونگی اجرا و همچنین تحول نظام سلامت کشور برگزار شده بود، اعضای کارگروه‌های عدالت و سلامت، اقتصاد و سلامت، پژوهش، درمان، بیمه، تغذیه، بهداشت و همچنین جمعی از پژوهشگران و متخصصان حوزه سلامت حضور داشتند.

اعضای این کارگروه در جلسه ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از اقدام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در برنامه ریزی به منظور کاهش هزینه‌های درمانی، در خصوص چگونگی توسعه و تکمیل خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 2310230

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